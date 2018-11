FCSB - Astra | Dica A RABUFNIT in direct dupa meciul cu Astra: si-a facut praf un jucator! "Nu exista asa ceva! Ori joci, ori nu joci! Nu exista 'daca'!"

FCSB a castigat meciul cu Astra si a urcat pe locul secund in clasament. Dica a fost extrem de nemultumit de starea gazonului si i-a transmis lui Mihai Stoica sa discute cu organizatorii pentru ca terenul sa arate mai bine la derby-ul cu Dinamo.

Dica a explodat in momentul in care a aflat la Alexandru Stan declarase inaintea meciului ca ar fi putut juca si contra Astrei. Antrenorul FCSB s-a enervat pe jucatorul sau in contextul in care echipa sufera enorm in aparare.

"Ne asteptam sa avem o partida grea, stiam ca intalnim un adversar puternic. Balgradean a facut un meci bun, dar cei de la Astra nu au mai avut ocazii pana in minutul 75. Noi ne-am creat cateva ocazii. Asa ceva nu am vazut, e incredibil. Nu se poate sa arate asa. Probabil ne iau la misto cei care se ocupa de gazon. Chiar vorbeam cu MM sa vorbeasca cu cei care se ocupa de teren sa-l faca sa arate cat se poate de bine pentru meciul cu Dinamo.

Nu stiu, vom vedea in zilele urmatoare cine se reface. Sper sa reusim ca macar unul dintre Planic sau Momcilovic sa fie refacuti. Junior Morais si Mihai Roman vor fi suspendati, va trebui sa improvizez din nou. Sa vedem ce solutii voi gasi? Asa v-a spus Stan? Ca ar fi putut sa joace si azi? Pai, nu exista asa ceva. Ori joci, ori nu joci? Nu exista cu 'daca'", a declarat Nicolae Dica la finalul meciului cu Astra.