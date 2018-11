FCSB 1-0 ASTRA | Llullaku da vina pe gazon dupa penalty-ul ratat: "Nu inteleg cum poate sa fie un gazon atat de slab pe un stadion atat de frumos"

Astra Giurgiu a pierdut pe Arena Nationala dupa golul marcat de Gnohere.

Astra ramene pe loc de playoff chiar si dupa meciul pierdut cu FCSB, dar formatia lui Multescu pierde contactul cu primele pozitii. Llullaku a ratat penalty in prima repriza, iar in partea a doua, Gnohere a marcat tot dintr-un penalty.

"Am inceput meciul bine. Am dominat-o pe Steaua. Ne-am gandit sa luam 3 puncte. Meciul s-a dus bine pana la penalty cand am ratat din pacate. In meciul asta cine dadea gol primul, castiga", a declarat Azdren Llullaku imediat dupa meci.

"Nu inteleg cum este un teren atat de slab pe un stadion atat de frumos"

Llullaku se declara nemultumit de starea gazonului de pe National Arena si da vina pe gazon pentru ratarea penalty-ului din prima repriza a meciului cu FCSB.

"Nu inteleg cum este un teren atat de slab pe un stadion atat de frumos. Trebuie neaparat sa castigam de acum", a declarat Azdren Llullaku

Astra ramane pe lcoul 6 in Liga 1 dupa acest meci, iar FCSB este pe locul 2 la doar doua puncte de liderul CFR Cluj.