FCSB - ASTRA | "Da, Gigi, am gresit! Iarta-ma!" MM Stoica, pus la zid de Gigi Becali dupa ce a criticat-o pe Firea: "Nu avea voie sa vorbeasca!"

Gigi Becali a reactionat inaintea meciului cu Astra dupa ce Mihai Stoica a criticat in termeni duri decizia primarului Capitalei de a organiza o competitie de tineret pe Arena Nationala.

Terenul este sub orice critica pe Arena Nationala, fapt ce afecteaza jocul echipelor din aceasta seara.

"Ma deranjeaza starea gazonului, dar i-am spus lui MM ca n-are voie sa vorbeasca. Acolo e fina mea. Orice declaratie e impotriva mea. E al lor stadionul si isi fac si ei un avantaj. Si eu as fi profitat daca era stadionul meu. O sa vorbesc cu fina si o sa-i spun ca stadionul asta n-a fost facut pentru concerte. Bucurestenii au dat bani pentru acest stadion pentru fotbal, nu pentru concerte. O s-o rezolv eu cu fina. MM mi-a spus 'Da, Gigi, am gresit. Iartă-ma!'", a declarat Gigi Becali inainte de FCSB - Astra.