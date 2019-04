FCSB - ASTRA 1-0 | "Eu nu dau mesaje, SUN" Becali si povestea SMS-ului pierdut de la FCSB. Cum comenteaza situatia lui Coman

FCSB a invins Astra cu 1-0, insa jocul a avut de suferit.

La finalul partidei, Becali a criticat mai multi jucatori si a vorbit despre povestea SMS-ului care ar fi ajuns la Florinel Coman. "Iese Man, intra Roman", ar fi incercat Becali sa-i transmita lui Teja. Pentru ca mesajul s-a pierdut, Teja n-a mai facut a treia schimbare in partida cu Viitorul.



Gigi Becali sustine ca nu a trimis SMS

Gigi Becali sustine ca nu i-a trimis un SMS din greseala lui Florinel Coman deoarece nu trimite mesaje. "Daca am ceva de transmis, sun", a spus Gigi Becali, care recent si-a sters contul de whatsapp.

”Eu SMS nu dau si mai ales lui Coman. Eu vorbesc, daca am ceva de spus, nu dau SMS. Nu spun ca nu am dat niciodata, am niste persoane cu care am mai comunicat asa de-a lungul anilor, dar acum nu e cazul. Cine imi da mesaj, sa stie, eu nu-l citesc si l-am sters.

Daca vreau sa dau o indicatie la echipa, sun! Eu nu sunt modern. De aceea mi-am sters si whatsapp-ul de pe telefon. Primeam prea multe mesaje. Eu sunt cu ’alo’, ’salut’, ’ce faci’. Cat despre povestea asta, habar n-am de unde a aparut. Cum sa-i dau mesaj lui Coman? Daca va spun ca nu dau SMS-uri, ce nu intelegeti?

E posibil ca, din ce am inteles, Coman sa fi aratat un mesaj la echipa si ei sa fi crezut ca e de la mine. E posibil, o sa-l intreb”, a replicat Gigi Becali la Digi.



Florinel Coman: Nu am primit SMS de la patron

Prins in povestea SMS-ului pierdut, Florinel Coman spune ca nu a primit niciun mesaj si si-a cerut scuze in fata lui Mihai Teja.

"Eram nervos ca n-am reusit sa joc bine, era si ziua mea. Eram suparat pe mine, nu pe decizia antrenorului. Mi-am cerut scuze fata de dansul, eu eram suparat cand am vazut ca sunt schimbat pentru ca nu mai puteam sa marchez si jucam si impotriva fostei mele echipe.

N-am primit niciun SMS de la patron, habar n-am de unde a aparut aceasta poveste. N-avem ce sa facem, se vorbeste foarte mult si foarte prost de noi" a spus Florinel Coman dupa 1-0 cu Astra.

