FCSB - ASTRA, LIVE 21:00 | ECHIPA IMPROVIZATA a lui Dica, din cauza accidentarilor: fara fundas central de meserie, cu Roman in banda stanga

FCSB - Astra e in aceasta seara, de la 21:00, pe National Arena.

FCSB si Astra se intalnesc in aceasta seara, de la 21:00, pe National Arena. Ros-albastrii sunt obligati sa invinga pentru a-si pastra locul pe podium si pentru a tine pasul cu CFR Cluj, campioana en-titre, care a batut cu 5-1 Botosaniul.

CFR a acumulat 29 de puncte in urma victoriei de aseara, in timp ce stelistii lui Dica au doar 24 de puncte in acest moment, avand sansa de a se apropia la doua lungimi.

FCSB este obligata sa joace cu o aparare improvizata din cauza accidentarilor si a suspendarilor.

Pe de alta parte, echipa lui Nicolae Dica vine dupa o eliminare din Cupa Romaniei. FCSB a pierdut cu 1-2 in fata Dunarii Calarasi la mijlocul saptamanii.

Astra lui Gigi Multescu vine dupa un 0-3 in campionat pe teren propriu, in fata Craiovei, si a unui 4-3 (dupa prelungiri) cu Universitatea Cluj, in Cupa Romaniei.

Echipele probabile



Echipa probabila a FCSB: Balgradean - Benzar, Filip, Morais, Roman - Nedelcu, Teixeira - Man, Tanase, Coman - Gnohere

Rezerve: Vlad, Jakolis, Zlatinski, Ianis Stoica, D. Benzar, Morutan, Rusescu

Echipa probabila a Astrei: Iliev - Erico, Bejan, Cestor - Belu, Mrzljak, Rosu, Radunovic - Begue, Llullaku, Zoua

Rezerve: Lazar, V. Gheorghe, Crisan, Biceanu, Koukou, Butean, Bus, Moise, Balaure