FCSB - Astra | Dica nu primeste transferul visat de 6 LUNI! Becali i-a gasit fundas central: "Poate sa joace si el acolo!" Jucatorul trimis de patron in aparare

Dica nu primeste transferul la care viseaza de 6 luni. Antrenorul FCSB va fi nevoit sa se descurce tot cu improvizatii in aparare.



Gigi Becali a anuntat ca nu va transfera niciun fundas central in aceasta vara. Patronul FCSB se bazeaza pe revenirile lui Balasa si Momcilovic, iar in caz de urgenta poate juca si Filip pe acel post.



"Filip o sa fie fundas central. Filip, Balasa. De ce sa iau fundas central? Daca e Planic, e si Filip. Revine si Momcilovic", a declarat Gigi Becali la DigiSport.