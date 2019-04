"O sa-i fac pe plac lui Mirel Radoi!" Becali nu-l iarta pe finul sau. Declaratia care l-a enervat

FCSB - Astra 1-0 | Gigi Becali e deranjat de o declaratie data de Mirel Radoi.

Fostul jucator si antrenor de la FCSB, Mirel Radoi, spune ca echipa lui Becali greseste la selectia jucatorilor. In plus, Radoi a observat ca FCSB transfera multi mijlocasi si atacanti, insa nu si fundasi, ceea ce duce la probleme pe timpul unui sezon.

"O sa mai aduc un fundas central, ca sa-i fac pe plac lui Mirel Radoi. E selectia proasta la jucatori, nu la numar. Are dreptate.

Planic mi-a placut azi, dar Cristea... Doamne, fereste! Doarme pe acolo. Nu inteleg. I-a dat mingea lui Alibec, apoi tot el i-a luat-o”, a declarat Becali la Digi.



Mirel Radoi: Steaua nu urmareste jucatorii



„Undeva clar se greseste. Sunt foarte putine echipe care se uita cand transfera daca e chiar jucatorul de care au nevoie sau doar e in forma buna acum 5-6 luni si dupa va fi din nou la nivel normal. Din pacate, Steaua transfera doar ce li se pare lor ca e cel mai bun pe piata. Si ne uitam ca de ani de zile au 17 mijlocasi si au doar 3 fundasi centrali in lot. Si e clar ca asta nu e o strategie. Asta e o chestie pe care o fac de ani de zile si care poate sa iti iasa un an doi pentru ca e intamplatoare”, a spus Radoi la Telekom.

