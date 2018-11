Dica nu mai intelege nimic: Becali a anuntat un transfer total surprinzator! Strategie noua la FCSB: "Ba, vrei? Da? Uite, atat iti dau!"

Gigi Becali este de parere ca FCSB nu are nevoie prea multe intariri in perioada de transferuri de iarna.

Desi Nicolae Dica joaca si in meciul cu Astra cu improvizatii in linia defensiva, patronul FCSB se gandeste la un alt transfer: vrea un alt mijlocas central. Becali spune ca isi va schimba strategia la transferuri: va lua doar jucatori sub forma de imprumut si va activa clauzele de cumparare daca acestia vor confirma.

"E posibil un mijlocas central. Tot am luat, tot i-am verificat. Nu ati vazut? Zlatinski cat era de bun la Craiova si acum la noi da pe langa ea. De acum incolo nu-i mai iau. Ii zic: 'Ba, vrei? Da? Uite, vii imprumut, iti dau 500.000 de euro' si pe urma dau cat o mai fi daca activez clauza de cumparare definitiva", a declarat Gigi Becali inaintea meciului cu Astra.

Gigi Becali a precizat si ca nu ia in calcul transferul lui Denis Dragus de la Viitorul.