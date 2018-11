Pica TRANSFERUL RECORD al FCSB? Becali a dat verdictul: "Joaca in fata lui Gnohere? Pai Gnohere joaca si intr-un deget!"

Gigi Becali pune stop oricaror discutii.

Patronul FCSB a declarat inaintea meciului cu Astra ca nu este interesat de Denis Dragus de la Viitorul.

Gigi Becali spune ca echipa nu are nevoie de atacantul in varsta de 19 ani, din moment ce Dica il are pe Gnohere, unul dintre cei mai buni atacanti din campionat.



"Ce sa fac cu Dragus? Sa joace in fata lui Gnohere? Pai joaca Gnohere si intr-un deget. Ma refer la valoarea lui Gnohere, nu ca nu ar avea valoare Dragus. In fata lui Gnohere nu poate sa joace nimeni. Pe Dragus, poti sa-l iei sa-l cresti, dar nu are cum sa joace", a declarat Gigi Becali inaintea meciului cu Astra.