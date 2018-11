FCSB - Astra | Multescu, fara cuvinte dupa esecul de pe Arena Nationala: "Ce explicatii sa am? Am fost fraieri, ce sa facem?"

Gigi Multescu a fost suparat pe jucatorii sai pentru rezultatul de pe Arena Nationala. Antrenorul Astrei nu are alta explicatie pentru infrangere decat greselile copilaresti pe care le-au facut fotbalistii.



"Ce sa explicatii sa am? Am avut ratari fara explicatii, un penalty pe care l-am facut fara explicatii. I-am prins pe adversari cu probleme in defensiva, cu miljocul pe care il are, dar daca am fost fraieri ce sa facem?

Nu e posibil ca asa ceva (n.red. terenul de pe Arena Nationala), dar probabil ca ne intoarcem la Daciada", a declarat Gigi Multescu la finalul partidei.