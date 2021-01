EXCLUSIV | RAZBOI TOTAL intre Anamaria Prodan si Gigi Becali! Atacul DUR al impresarului dupa declaratiile facute de patronul FCSB: "Este foarte mic! Au obligat jucatorul sa semneze!"

Transferul lui Dennis Man la Parma a starnit un adevarat scandal.

Decizia patronului de a negocia transferul lui Man la Parma cu ajutorul lui Giovanni Becali a infuriat-o pe Anamaria Prodan, care a criticat modul in care cei doi au ales sa actioneze, fara ca ea sa fie instiintata de situatia jucatorului pe care il are sub contract, in ciuda faptului ca si ea negocia cu oficialii italieni.

Ulterior, reactia patronului, care a declarat in direct la PRO X ca nu va mai vorbi vreodata cu impresarul roman a adus o reactie acida din partea Anamariei, care a venit cu o serie de dezvaluiri incediare.

"Sunt atat de dezamagita, am asa un gust amar, tot ce mi-au spus oameni foarte adevrati din tara asta s-a adeverit. Imi aduc aminte. Ce a facut si cum a reactionat, arata ca este foarte mic.

Nu va mai exista nici din partea mea un transfer, am lucrat alaturi de el si l-am ajutat si cand era la puscarie. Poate nu a stiut nimeni, dar de cand a fost la puscarie am tras alaturi de sotul meu sa nu se aleaga praful de club.

Nu am luat comision niciodata atunci, m-a rugat sa il ajut. Am vandut jucatori de milioane. Puteam sa imi iau milioanele eu, ii semnam liberi de contract, Adi Popa, Szukala, pe Pintilii l-am luat la varsta pe care l-am luat pentru ca era foarte bun, dar ca sa il ajut pe el.

Pentru el am fost atat de mandra si de dreapta, incat sunt mandra de ce am facut. Nu a miscat nimeni niciodata in transfer. Am tacut din gura de bun simt, am inteles ca si-a bagat varul in transfer de teama sa nu reusesc eu.

Nu vedeti ca e nonsens la ce spune? Daca primea o oferta de 13+2 milioane, nu e nici asta adevarata, dar o lasam asa. Daca o primea inainte cu doua ore inainte sa trimit eu oferta oficiala de la Parma, am trimis tuturor din club oferta, i-am adus 10 milioane plus bonusuri, era prima oferta de unde incepeau negocierile.

A stiut intotdeauna ca de 6 luni negociez cu Parma transferul jucatorului. Dupa demiterea antrenorului de la Parma a trebuit sa asteptam.

Am discutiile cu tatal jucatorului si el, l-au obligat, intr-adevar sa semneze o hartie pe doua zile. Daca aveau oferta de 13 milioane plus doua, de ce Parma a trimis oferta oficiala la doua ore de 10 milioane.

Oferta oficiala a fost adusa de Anamaria Prodan, cand a venit m-a rugat sa nu dau in presa, ca vorbeste el. A vorbit cu mine, mi-a zis: 'Anamaria nu acceptam, vreau 15 milioane'. Mi-a zis ca a raspuns ofertei. De ce spuneai ca vrei 15, daca tu batusei palma pe 13 milioane?

Daca i-a dat mandat lui Giovanni Becali din partea Stelei sa negocieze, nu m-a deranjat. Stiu ce am facut, transferul mi se datoreaza. Voi prezenta fiecare mail si mesaj oficial pe care le-am avut oficial. Este toata corespondenta, sunt zoom-uri, discutiile mele cu Dennis Man, cu tatal sau.

Nu ma intereseaza sa mi se atribuie nimic. Patronul Stelei a primit oferta oficiala de la mine, iar din disperare sa nu fac eu transferul..

Cu Stanciu nu a avut ce sa faca Giovanni Becali, nu il baga nimeni in seama. La Anderlecht eram ca la noi acasa. La fel s-a intamplat cu Paul Papp", a spus Anamaria Prodan la PRO X.