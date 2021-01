Becali nu a scos-o de tot din schema pe Anamaria Prodan! Cati bani va incasa impresarul roman de pe urma transferului lui Man! "Stai acasa si iei atat, nu iti convine?"

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Becali a declarat ce va primi 13 milioane de euro in schimbul lui Dennis Man, plus bonusuri. In transferul aradeanului au fost implicati atat AnaMaria Prodan, cat si Giovanni Becali, insa cea din urma a fost sarita din schema.

Gigi Becali a dezvaluit ca a muncit si ea la aceasta mutare, dar varul lui a adus o oferta mai buna. Cu toate acestea, sotia lui "Reghe" va incasa si ea o suma de bani de pe urma transferului lui Man.

"Am stabilit ca am rezolvat si cu Ana. S-au linistit apele, Ana a muncit si ea, a adus o oferta. Giovanni a muncit si el, a adus oferta mai mare, am tinut-o secreta. I-am spus sa stea la Miami linistita ca o sa primeasca si ea bani. Probabil o sa mai colaboreze la transferurile ulterioare ale lui Man, ca o sa mearga la echipe mai mari... I-am spus: 'stai acasa si iei 100.000, nu iti convine?

A aflat adevarul, daca Giovanni a lucrat de la A la Z. A zis ca a lucrat si ea, dar i-am spus ca Giovanni a adus oferte mai bune. Cand ea a venit cu oferta de 10 milioane, MM a adus oferta de 13 milioane cu inca doua in doi ani si jumatate. MM l-a sunat pe patronul lor si i-a spus direct sa spuna care e oferta lor. Cand mi-a dat mie oferta Ana de 10 milioane de 4 ani, i-am spus sa le raspunda: "multumim, sunteti foarte amabili, dar jucatorul costa 15 milioane.

Giovanni a zis: 'eu sunt varul patronului, daca nu ma crezi, vorbeste direct'. I-a dat telefonul lui MM ca eu nu vorbesc engleza. MM i-a spus care e situatia si el a spus bine domne', pentru ca a fost greseala mea si v-am dezonorat intr-un fel, atunci de la 12 milioane, mai adaug un milion si inca doua bonus. MM a ramas prieten cu el, a conversat azi cu el, e din aceeasi localitate cu ginerele lui MM. I-a explicat care e treaba, cum e cu banii, cu bancile, cu aia si-aia si aia", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.