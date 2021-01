BREAKING NEWS | Ce spune Anamaria Prodan despre preluarea lui Dinamo de la Cortacero

Anamaria Prodan a renuntat la colaborarea cu Hermannstadt, unde era membra in consiliul director prin intermediul fiicei sale, Rebecca.

Prodan spune ca a iesit din octombrie din structura de conducere a clubului, dar ca nu a vrut sa faca anuntul public pana acum. Anamaria isi asuma meritul salvarii de la retrogradare a Sibiului.



"De la Hermannstadt am plecat in octombrie, atunci cand echipa era pe locul 5. A trecut multa vreme! Nu am vrut sa fac valuri. Imi sunt foarte dragi cei doi patroni de acolo, numai ca nu impartasim aceleasi idei despre fotbal si business, asa ca mai bine ramanem foarte buni prieteni. Le urez succes si sper sa urce chiar mai sus decat am reusit sa ducem noi echipa", a spus Anamaria Prodan pentru Digisport.

Impresarul a comentat si informatiile prezentate in exclusivitate de www.sport.ro, conform carora s-ar gandi sa intre in birourile lui Dinamo in locul administratiei spaniole. Prodan lasa de inteles ca e interesata de idee.

"Dinamo este echipa mea de suflet. Deocamdata, stau un pic, asa, sa vad ce fac. In ce parte merg, ce echipa imi iau, ce partener de afaceri voi avea langa mine. Am demonstrat la Sibiu ca pot salva de la retrogradare o echipa care era intr-o stare critica. Am reusit sa terminam pe locul 2 in playout. Vedem ce va fi, sper ca anul asta sa fie perfect pentru mine si familia mea", a explicat Anamaria.