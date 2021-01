"A refuzat oferte de milioane din strainatate!" Anamaria Prodan a spus TOT! Ce a declarat impresarul despre posibilitatea ca Reghecampf sa semneze cu Craiova

Numele lui Laurentiu Reghecampf a fost asociat cu Mihai Rotaru si Universitatea Craiova in ultimul timp.

Anamaria Prodan a vorbit despre zvonurile aparute recent in presa, conform carora sotul sau, Laurentiu Reghecampf ar negocia cu Mihai Rotaru pentru a prelua banca tehnica a Universitatii Craiova.

Impresarul a dezvaluit cu Reghecampf a avut oferte atragatoare pe care le-a refuzat din cauza ca nu ar accepta sa pregateasca echipe din subsolul clasamentului, facand o comparatie cu Dan Petrescu, cel care a preluat-o pe Kayserispor.

"Eu am spus-o de foarte mult timp, de cand erau speculatiile ca se intoarce la Steaua, Laurentiu are un nivel foarte greu de atins de o echipa din Romania. La fel ca Olaroiu sau Lucescu. Chiar si Sumi, care are un salariu mare pentru Romania, dar nu la nivelul celorlalti. El castiga undeva la jumatate de milion pe an, sa fim realisti. Reghe a si spus ca s-ar intoarce doar la Steaua.

Laur a refuzat oferte de cateva milioane din strainatate, tocmai pentru ca vrea sa faca performanta la nivel inalt. Reghecampf nu va semna niciodata pentru bani, de disperare, sa ia 2 milioane si sa nu faca performanta. N-ar pleca la ultima clasata din Turcia.

Mentalitatea noastra este cu totul alta. Laur isi doreste performanta! Familia Reghecampf Prodan nu traieste din fotbal! Lumea poate sa ne judece, dar noi am avut bani intotdeauna. Laurentiu este printre primii jucatori din Romania care pe vremuri a avut un contract de un milion si ceva de mii de marci, dupa Revolutie.

Foarte multi nu inteleg asta in ziua de azi si nu stiu sa citeasca zerourile. Anamaria Prodan era milionara de cand s-a nascut. Niciodata nu o sa lasam capul jos in fata vreunui patron, care sa-i spuna lui Reghe cine sa intre pe teren. Avem atat de forta, demnitate, unitate si putere si nu o sa permitem nimanui sa ne umileasca, ca manager si antrenor", a spus Anamaria Prodan pentru ProSport.

Laurentiu Reghecampf a ramas liber de contract in toamna, dupa despartirea de Al-Wasl.