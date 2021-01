EXCLUSIV | "Nu voi mai vorbi niciodata cu Anamaria Reghecampf!" Gigi Becali, FURIOS dupa discutiile legate de transferul lui Man la Parma

Dennis Man (22 ani) va deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Gigi Becali a reusit sa il vanda pe Dennis Man pentru 13 milioane de euro la Parma, iar astfel, jucatorul sau va deveni cel mai scump transfer din istorie.

Cu toate astea, mutarea a fost facuta cu scandal, dupa ce patronul l-a lasat pe impresarul jucatorului in afara schemei si a apelat la Giovanni Becali.

Ulterior, colaboratorul din Italia al Anamariei Prodan a dezvaluit ca Gigi si Giovanni Becali l-ar fi amenintat pe Man sa semneze cu firma varului patronului FCSB.

Enervat de declaratiile facute de Moggi recent, Gigi Becali a oferit o reactie transanta si a dezvaluit ca refuza sa mai vorbeasca cu Anamaria Prodan si sa mai faca afaceri cu ea.

"Era chef de balci acolo, unul Orlando, taximetrist, zicea ca de ce sa dea 15, cand pot da 7-8 milioane pe ele. I-am zis lui Giovanni ca eu nu pot vorbi, a negociat Mihai, dar tot ce s-a facut, a facut numai Giovanni.

Nu il cunosc pe Moggi, nu ma intereseaza de el, nu vreau sa vorbesc despre alte persoane, nici de Anamaria, nici de nimeni. Eu nu mai vreau sa vorbesc cu persoane, vorbesc cu cine vreau eu, nu am nevoie sa dau raportul cuiva.

Stiu un lucru: dreptatea e dreptate. Giovanni de la A la Z a facut transferul, nu el, ca nu are voie, dar prin cunostinte. Totul e pe meritul lui, dreptatea e dreptate, trebuie sa fie facuta. E meritul lui.

Nu vorbesc despre Anamaria, nici nu o sa mai vorbesc in viata mea. Ce spune ea cu familia nu e adevarat, o lasam in pace. Eu nu discut in viata mea cu femei. Am vorbit cu ea pentru ca il respectam pe Reghe, am lucrat cu el, am zis ca e nevasta omului.

Nu mai vreau sa vorbesc nici despre ea, nici despre Moggi, nici despre nimic.

Patronul a zis ca sunt niste romani, unul Orlando, taximetrist, i-a zis: 'de ce sa dai 15? il da Becali cu 7-8".

Am primit oferta de la Ana, trebuie sa ii pronunt numele acum, dar nu o voi mai face. Nu va mai exista niciodata in viata mea sa mai vorbesc cu doamna Anamaria Reghecampf! Niciodata in viata mea. Daca o vad, o salut, dar sa mai discut cu ea, niciodata in viata mea. Nu sunt obligat sa discut cu femei.

Cand mi-a trimis ea oferta de 10 milioane, eu vorbisem cu patronul cu o ora inainte. Ea imi facea oferta de 10 in 4 ani, el imi zicea de 13 milioane. Nu vreau sa o minimalizez, nu ma intereseaza despre ea. Eu nu lucrez cu femei.

Am vorbit cu ea ca e nevasta lui Reghe, dar de acum inainte, nu. Nici cu Reghe daca e", a spus Gigi Becali la PRO X.