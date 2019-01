EXCLUSIV | Motivul real pentru care Becali a trecut toate actiunile pe numele lui. Ce se ascunde in spatele deciziei

Gigi Becali a anuntat ieri ca a trecut toate actiunile FCSB pe numele lui.

Gigi Becali a anuntat ieri ca detine 99% din actiunile FCSB, dupa ce in urma cu cateva zile a preluat tot ce trecuse pe numele rudelor sale.

Astfel, dupa ani buni in care a preferat sa nu apara in acte ca fiind actionarul majoritar al FCSB, Becali redevine proprietarul de drept al clubului.

"Am preluat toate actiunile, de la nepoti, de la cumnati, de la toata lumea, si le-am trecut pe numele meu. Acum trei zile s-a facut schimbarea asta. S-au intamplat niste lucruri, dar nu vreau sa vorbesc prea mult", a anuntat Becali.

Motivul din spatele deciziei



Conform unor surse, schimbarea nu a venit din senin, ci in urma unui conflict pe care Gigi Becali l-a avut recent cu nepotul sau, Vasile Geambazi, cel care detinea pachetul majoritar al clubului si care raspunde in prezent de noua academie FCSB. Nu este clar motivul disputei dintre cei doi.

Schimbarea actionariatului ar putea avea efecte directe asupra clubului. In ultimii ani, FCSB nu a raspuns in fata Comisiilor pentru diferitele derapaje ale lui Gigi Becali, pe motiv ca Becali nu aparea in acte ca fiind proprietar.

Ultimul exemplu - declaratiile date de Gigi Becali cu referire la fotbalul feminin, care nu s-au lasat cu nicio sanctiune din partea FRF.