Oferta de ULTIM MOMENT pentru Gnohere! E dorit in Spania: propunerea primita de FCSB imediat dupa primul amical al iernii

FCSB a jucat in Spania primul amical al iernii. Teja s-ar putea intoarce din cantonamentul din Marbella fara golgheter. Gnohere e dorit de o echipa din La Liga.

Potrivit presei spaniole, Gnohere a intrat pe lista celor de la Rayo Vallecano care sunt dispusi sa-l ia pe "Bizon" imediat. Singura problema ce ar putea impiedica mutarea este propunerea facuta de clubul spaniol lui Gigi Becali. Rayo il vrea pe Gnohere sub forma de imprumut, pana in vara. Si nici macar nu vor sa treaca in contract o clauza de cumparare definitiva.

Daca nu vor reveni cu o oferta mai avantajoasa sunt sanse mici ca Gnohere sa plece de la FCSB. Gigi Becali nu este de acord cu imprumuturile jucatorilor importanti. Mai mult, patronul FCSB l-a cotat pe atacantul francez la 5 milioane de euro si spera sa obtina o suma frumoasa in schimbul transferului sau.