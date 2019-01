Dinamo a mai renuntat la un jucator! A plecat din cantonament si si-a gasit deja echipa

Mircea Rednic continua sa renunte la jucatori pe banda rulanta.



Antrenorul lui Dinamo a renuntat si Mihai Esanu, tanarul portar in varsta de 20 de ani. Esanu a plecat deja din cantonamentul echipei.



Esanu a fost luat de Rednic in cantonamentul din Antalya, insa a dezamagit in meciul amical cu Hajduk Split, scor 0-2. Tocmai din pricina evolutiei sub asteptari a lui Esanu, Rednic l-a chemat de urgenta pe Vlad Mutiu, jucator la care renuntase, de asemenea.



Esanu revine in Romania si se va alatura lotului celor de la Daco-Getica. A fost imprumutat de Dinamo la echipa din liga a doua pana in vara.