S-A FACUT! Carlos Fortes a semnat cu FCSB! Becali a batut palma atat cu jucatorul cat si cu Gaz Metan

Carlos Fortes e noul jucator al lui FCSB!

Dupa cateva zile de neintelegeri, Carlos Fortes a devenit jucatorul lui FCSB! Gigi Becali a batut palma atat cu jucatorul cat si cu Gaz Metan Medias pentru transfer.

Becali va plati 30.000 de euro pentru un imprumut pana in vara si va avea optiunea de transfer definitiv pentru 300.000 de euro. Fortes va primi un salariu de 10.000 de euro la FCSB.

Carlos Fortes a fost lasat la Medias de Edi Iordanescu, cel care a dus echipa la pregatiri in Antalya. Fortes s-a antrenat singur in asteptarea unei decizii in privinta transferului sau.

Fortes e asteptat in cateva zile in cantonamentul FCSB din Spania, acolo unde echipa lui Teja mai are doua meciuri de disputat. Joi a remizat cu FC Lucerna, 0-0.

Fortes a marcat 5 goluri in 17 meciuri pentru Gaz Metan. Atacantul portughez are 24 de ani si e cotat la 650.000 de euro.

Florentin Matei, Adrian Stoian si Carlos Fortes sunt transferurile efectuate de FCSB in aceasta iarna.