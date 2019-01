Simona Halep, lectie de modestie la Melbourne! Cum i-a lasat romanca cu gura cascata pe australieni

Simona Halep i-a surprins pe australieni la Melbourne. Romanca merge cu autobuzul pus la dispozitie de organizatorii de la Australian Open.

Jurnalista Reem Abulleil a povestit intr-un articol pentru Sport 360 un moment petrecut la Melbourne cu liderul mondial din WTA, un lider "modest", insa in sensul bun al cuvantului.

Simona Halep este prima jucatoare a lumii, petrecand deja 64 de saptamani pe aceasta pozitie, este adorata in Romania si iubita peste tot in lume. Constanta in circuit si luptatoare pe teren, Simona este asteptata de sute de fani la fiecare turneu, acolo unde i se striga numele in trei silabe ajunse deja celebre "SI-MO-NA". Totusi, Reem Abulleil spune ca Simona este foarte modesta pentru statutul sau.

"Acum doua zile am luat autobuzul pus la dispozitie de organizatorii de la Australian Open, care transporta jucatori si jurnalisti in complexul de la Melbourne, iar prima persoana pe care am intalnit-o a fost chiar Halep. Ar fi putut foarte bine sa ia o masina personala din partea AO, dar nu a facut-o. Se pare ca toata saptamana a circulat cu autobuzul. Am intrebat-o si mi-a raspuns: <M-ai vazut in autobuz? Iubesc sa calatoresc cu el>, mi-a raspuns. Avand in vedere ca pe Bernard Tomic l-am vazut cum demara in tromba in bolidul lui de la acelasi hotel la care si Simona locuieste, nu am putut sa nu ma gandesc cat de amuzant este ca Simona este atat de modesta. Ea ramane mereu la hotelurile puse la dispozitie de turneu cu toti ceilalti, in timp ce alte vedete prefera locuinte private. Imi aminteste de Andy Murray, care a refuzat la turneul din Dubai sa fie cazat la hotelul Burj Al Arab de 7 stele si a preferat sa stea cu cei din echipa lui, pentru a evita traficul inutil spre si dinspre tenis", a povestit jurnalista din Egipt.

Simona spune, de asmenea, ca a pastra lucrurile cat mai simple face parte din natura ei. "Nu voi schimba niciodata lucrurile. Este mult mai bine sa fii asa. Eu asa procedez in mod natural. Nu e nimic fortat, ma simt bine in acest fel si voi continua. Cumpar multe lucruri, poate fac si chestii nebunesti, dar nimic extravagant, pentru ca nu reflecta tipul meu de personalitate", a declarat Simona la Melbourne.

Pentru Simona Halep, la Melbourne urmeaza un duel de foc, cu americanca Venus Williams, in varsta de 38 de ani. Aceasta va fi cea de-a 6-a lor intalnire in circuitul feminin de tenis.