Duckadam, declaratie neasteptata dupa primul amical al iernii! "Era mai bine daca pleca, nu va fi titular" Cine este jucatorul vizat!

FCSB a jucat astazi primul amical din cantonamentul de la Marbella.

Helmuth Duckadam a vorbit dupa meciul amical disputat impotriva elvetienilor de la FC Lucern, scor 0-0. Eroul de la Sevilla pune presiune pe jucatorii lui Teja si asteapta mai multe reusite din partea acestora.

"Vestea buna e ca n-am luat gol. Vestea proasta e ca n-am dat gol. Cam asa as putea spune dupa meciul de azi. Ar fi momentul sa marcam. As vrea sa vad goluri si in pregatire", a spus Duckadam pentru Digi Sport.

Fostul portar a facut referire si la situatia tanarului Andrei Vlad, jucator ce a intrat in a doua repriza a meciului amical disputat in cantonamentul din Spania. Vlad a avut doua interventii providentiale.

"Intr-un fel era bine daca Andrei Vlad pleca imprumut, pentru ca nu va fi titular. Daca nici asa nu aveai siguranta ca va juca meci de meci. Eu sper sa aiba mai multe sanse aici. El va fi un portar bun", a concluzionat Helmuth Duckadam.