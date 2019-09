EXCLUSIV | "Mi-am dat seama de Gnohere, am inteles acum!" Becali a stabilit ce se intampla cu Bizonul si a dezvaluit motivul real pentru care acesta nu a jucat la Craiova

FCSB s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Craiova, iar patronul Gigi Becali anunta revenirea in forta a ros-albastrilor. "Pana in decembrie o sa fim pe primul loc", spune el.

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport. Latifundiarul din Pipera s-a declarat incantat de victoria obtinuta de echipa sa si a anuntat triumfator ca "FCSB va fi pe primul loc pana in decembrie". Becali a vorbit si despre situatia lui Harlem Gnohere.

Gigi Becali spune ca "s-a convins in privinta lui Gnohere" si spune ca Bizonul ramane un atacant de clasa. Acesta a dezvaluit ca motivul real al absentei lui Gnohere din lotul pentru meciul cu Universitatea Craiova a fost altul decat kilogramele suplimentare. Sotia lui Gnohere a nascut, iar fotbalistul a lipsit doua zile de la antrenamente.

Gigi Becali: "Gnohere are clasa! E fotbalist! A lipsit pentru ca i-a nascut sotia"

"Gnohere o sa revina probabil cand o sa mai slabeasca un kilogram sau doua! Aseara am vazut ca Gnohere e tot Gnohere! Am vazut ca e fotbalist si ca e atacant! Mi-am dat seama, am mai vazut si in alte cazuri. El a fost lasat in afara lotului pentru ca i-a nascut sotia si a fost plecat acasa. El nu s-a antrenat doua zile, de aia nu a fost in lot. Nu pentru kilograme a fost scos din lot! Gnohere si cu kilograme in plus tot e mai bun", a spus Gigi Becali IN DIRECT la PRO X.