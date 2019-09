"Dispari! Termina!" Reactia nepotrivita a lui Istvan Kovacs dupa ce i-a dat galben lui Coman! Episod paralel: cum a discutat Gil Manzano cu Pique la un meci

Istvan Kovacs, unul dintre cei mai bine cotati centrali din Romania, a avut o reactie total nepotrivita in timpul meciului Craiova - FCSB, incheiat 0-1.

FCSB s-a impus cu 1-0 la Craiova, in derbyul etapei. Juhvel Tsoumou a marcat unicul gol al partidei pe final. Formatia lui Bogdan Arges Vintila a aratat per total mai bine decat Craiova lui Piturca.

Meciul a fost unul tensionat prin prisma rivalitatii dintre cele doua echipe. Cu 30 de mii de suporteri in spate, oltenii au alergat pentru un rezultat bun, dar Pigliacelli i-a tradat pe final.

Tensiunea partidei s-a simtit si in deciziile luate de Istvan Kovacs, precum si in comportamentul arbitrului.

In prima repriza, Florinel Coman a cazut in careul Craiovei la o patrundere. Faza s-a petrecut in minutul 8, iar Kovacs i-a aratat imediat galben lui Florinel Coman. Fotbalistul FCSB-ului l-a intrebat daca el chiar considera ca a fost simulare.

Istvan Kovacs, catre Florinel Coman: "Dispari!"

Kovacs a avut o atitudine nepotrivita in dialogul cu fotbalistii. Dorint sa isi impuna autoritatea, el a contribuit la tensiunea de pe teren.

"Dispari! Termina!", i-a spus Kovacs lui Florinel Coman in momentul in care fotbalistul FCSB-ului a incercat pe un ton destul de calm sa ii ceara explicatii pentru galbenul primit.

Cum a discutat Gil Manzano cu Pique la un meci

In urma cu un an, un episod aproximativ similar a avut loc la un meci disputat intre Barcelona si Girona. Lenglet a fost eliminat de arbitrul Gil Manzano, iar Pique a fost un car de nervi. El s-a dus la arbitru pentru a-i cere explicatii.

"Chiar crezi ca a fost intentie?!?! El a fost faultat!", a tunat Pique.

"Hei, asculta-ma! A ridicat cotul si a lovit, si stie foarte bine asta. Nu e problema ca a ridicat cotul, ci ca a actionat in acest fel avand mana ridicata", i-a explicat Gil Manzano lui Pique.