EXCLUSIV | "Daca era Mbappe ala adevarat, tot asa vorbea?!" Kovacs, criticat pentru atitudinea sa de un fost mare arbitru!

Istvan Kovacs a avut o atitudine nepotrivita la meciul Craiova - FCSB. El i s-a adresat lui Florinel Coman cu "dispari".

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru roman si fost patron al lui FC Vaslui, spune ca atitudinea lui Istvan Kovacs a fost una total neadecvata. El a rememorat cuvintele unui alt fost mare central, care la un seminar le spunea arbitrilor ca trebuie sa fie "cei mai umili oameni de pe teren".

Porumboiu: "Daca era Mbappe cel adevarat, tot asa vorbea cu el?!"

"Daca Istvan Kovacs a avut o asemenea atitudine nu e deloc corect din partea lui. Nici expresia nu are nicio logica! E total neadecvat si nu se practica pe un teren unde trebuie sa domine fair play-ul. Adresarea trebuie sa fie civilizata si cu zambetul pe buze, nu se poate sa fii asa incrancenat. Asta daca este adevarat, pentru ca incerc sa fiu putin rezervat.

Coman nu a avut un comportament nepotrivit, doar a intrebat de ce a primit galben.

Meciul a fost foarte bun, desi nu au fost multe faze de poarta.

A fost si penalty la Ivan, iar la Coman nu trebuia galben. El nu a vrut sa triseze, nu cred ca era cazul de avertisment. Dincolo, la faza cealalta, decizia corecta era 11 metri pentru Craiova.

Prima repriza a fost egala in decizii, apoi au urmat cateva faze. Kovacs e de mult pe lista mea neagra. Nu stiu daca va amintiti de meciul Astra - Vaslui, cand se juca campionatul si ne-a facut zob. Ma rog, astea se sterg. Atunci erau dirijorii care stabileau campionatele.

Insa el a progresat, faptul ca e delegat la Mondialul de tineret si in Champions League e important. Ar trebui sa fie mai atent, nu poti sa te adresezi asa unui jucator. Daca era Mbappe-ul adevarat ii mai spunea sa dispara?! Coman e un copil, nu a avut un gest indecent si s-a vazut ca nu a simulat. E un lucru pe care trebuie sa il invete.



Un fost mare arbitru ne spunea la cursuri ca centralul trebuie sa fie cel mai umil participant la o competitie sportiva. Nu sa aiba o umilinta in sensul brut al cuvantului, dar o umilinta fata de cei care se straduiesc sa joace. Aroganta nu are ce cauta la un arbitru. Nu vreau sa fiu rautacios, dar daca ei au vazut ca seful lor poate sa distruga un meci pentru ca l-a lovit un scrum de tigara...

Presa l-a scos basma curata pe Coltescu dupa ce a facut praf un meci. El nu mai trebuie lasat sa arbitreze. Si asta in detrimentul unei reactii a lui Petrescu; cu care nu sunt de acord, dar in cazul caruia trebuie analizata motivatia.

(...) Stim ce arbitraje mai sunt. Stim de Coltescu...caruia ii striga unul de la balcon, caruia ii dadea altul nu stiu ce Mercedesuri.

Dan Petrescu nu e nebun sa sara asa...", a spus Adrian Porumboiu la PRO X.