În CV-ul de jucător se regăsesc și formații ca Zimbru Chișinău, PAOK Salonic sau Spartak Nalchik (prima ligă din Rusia), iar ca antrenor a mai activat la Academia Chișinău, Dacia Chișinău, Dinamo-Auto Tiraspol, Știința Miroslava (România), Ventspils (Letonia) și FC Bălți.

Tehnicianul a jucat ca atacant la patru echipe din România: FC Vaslui, CFR Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași.

Fostul internațional moldovean Viorel Frunză (45 de ani) nu mai este antrenor principal la Dacia Buiucani, a anunțat echipa din Superliga de peste Prut.

”O poveste frumoasă ajunge la final: Mulțumim, Viorel Frunză!

Cu emoție și recunoștință, anunțăm despărțirea de comun acord dintre Dacia Buiucani și antrenorul principal, Viorel Frunză. După aproape trei sezoane în care a pus suflet, energie și profesionalism în fiecare zi de muncă, drumurile noastre se despart, însă realizările și momentele frumoase rămân.

Mandatul lui Viorel Frunză a fost unul marcat de performanțe de referință. În această perioadă, echipa noastră a obținut două calificări în play-off-ul Superligii, consolidând poziția clubului în elita fotbalului moldovenesc. Tot sub conducerea sa, Dacia Buiucani a câștigat Liga 1, a triumfat în Cupa de Iarnă și a legat o serie impresionantă de meciuri oficiale fără înfrângere, momente care au demonstrat caracter, disciplină și spirit de echipă.

Aceste rezultate au fost posibile datorită unui efort comun. Mulțumim întregului staff tehnic, care a fost alături de echipă zi de zi, contribuind esențial la pregătirea, evoluția și mentalitatea jucătorilor. Munca lor a completat viziunea lui Mister și a consolidat parcursul clubului în toate competițiile.

Un cuvânt special merge și către jucători, care au dat dovadă de maturitate, dedicare și unitate în toată această perioadă. Ei au fost motorul din teren, generația care a scris rezultate istorice pentru club și a dus mai departe filosofia Daciei Buiucani: muncă, curaj și respect față de joc. Tot ei vor fi cei care vor continua să reprezinte clubul cu aceeași determinare.

Îi mulțumim din suflet lui Viorel pentru tot ceea ce a construit la Dacia Buiucani, pentru devotament, profesionalism și pentru momentele care au făcut suporterii noștri mândri. Îi dorim mult succes în continuare și împliniri pe drumul său profesional.

Mulțumim, Mister!

Ușile noastre vor rămâne mereu deschise pentru tine.

Iar noi mergem înainte, cu aceleași valori, aceeași energie și aceeași ambiție. Dacia Buiucani rămâne unită, puternică și hotărâtă să lupte pentru noi victorii. Drumul continuă!”, a postat vineri la prânz Dacia Buiucani.

