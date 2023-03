Au apărut spaniolii lui Dinamo! Val de dezvăluiri după schimbarea acționariatului: ”Eu și Cortacero am trăit pe orbite diferite”

După ce Șerdean a vândut pachetul majoritar de acțiuni, de 72%, în schimbul sumei de 500.000 de euro, fostul director general al ”câinilor” din perioada în care spaniolii au preluat clubul, Alex Couto, a făcut mai multe dezvăluiri pe contul său de Twitter.

Couto lasă de înțeles că se dezice total de Pablo Cortacero și spune că cei doi au fost, ”pe orbite diferite încă din prima zi”. Mai jos redăm câteva dintre postările lui Alex Couto de pe Twitter.

”Acum o săptămână, Dinamo a fost vândută. Dorin Șerdean, care deținea 72% din capitalul social, și-a vândut drepturile către Red and White. Felicitări domnului Șerdean pentru curajul de a prelua pachetul majoritar de acțiuni de la Cortacero și felicitări către Red and White pentru provocarea la care s-au înhămat”

”Cât timp am lucrat la Dinamo, ca director general, nu ca director al lui Cortacero, așa cum s-a angajat să propage aparatul de propagandă. Cortacero și cu mine, din prima zi am fost ca petrolul și apa, trăind pe orbite diferite”

”Dacă Dinamo are bani de la contribuabili, poate imediat să folosească Arena Națională, fără să mai fie nevoită să aștepte patru ani până la construcția noului stadion”

”Am ajuns la club pe 8 octombrie, cu toată mizeria pusă la punct și cu COVID-ul năprasnic. Dacă ar fi fost după mine, nu aș fi adus niciodată jucători cu salarii de până la șase ori mai mari decât salariul mediu al unui jucător român”

”Sper, cum a spus și Dorin Șerdean, că adevărul va ieși la iveală curând. Și sperăm că, în timp, curajul de care a dat dovadă Dorin Șerdean în această situație dificilă va fi recunoscut”

”În final aș vrea să le spun 'la revedere' fanilor lui Dinamo, ceva ce ei nu mi-au dat oportunitatea să fac. Și să-i mulțumesc lui Dorin și lui Jose Antonio Bueno pentru prietenia lor și pentru onoarea pe care mi-au dat-o de a fi parte din conducerea lui Dinamo”

Finalmente me gustaría despedirme de la afición de Dinamo, algo que no me dieron oportunidad de hacer. Y agradecer a Dorín y a Jose Antonio Bueno su amistad y el honor que ha sido para mí formar parte del cuadro de dirección de Dinamo junto a ellos.