Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Crina Pintea, despre bronzul cucerit la Mondialul din 2015: „Am renăscut ca pasărea Phoenix.”

Handbalista care evoluează în prezent la CSM București și-a amintit cu plăcere de medalia de bronz cucerită la Campionatul Mondial desfășurat în urmă cu zece ani, o ediție în care România a cedat dramatic, în fața Norvegiei, scor 35-33, în semifinale, într-un meci ajuns în prelungiri.

În finala mică, România nu a clipit în fața Poloniei, adjudecându-și medalia de bronz după o victorie semnată la nouă goluri diferență, scor 31-22.

„Care e cea mai frumoasă amintire din cariera ta de la națională, cea mai puternică amintire pe care o ai lipită de suflet?”, a fost întrebarea adresată de prezentatorul emisiunii; Crina Pintea a răspuns fără ezitare.

„Cred că am repetat de nenumărate ori, dar ăsta este adevărul. Pentru mine, cea mai frumoasă amintire vine din 2015, când am luat medalia de bronz.

„Nici măcar nu jucam, adică nu eram un om de bază în echipă.”

Nici măcar nu jucam în perioada aia, adică nu eram un om de bază, dar faptul că am avut ocazia să fiu acolo, în echipă, și să văd cum s-au motivat fetele... în grupă, noi nu am acumulat puncte, aveam zero puncte și am întâlnit Brazilia, care se calificase cu patru puncte. Am bătut Brazilia și am mers mai departe. Am ajuns să câștigăm medalia de bronz.

S-a creat o conexiune foarte frumoasă între noi și nu am cum să uit. Pentru mine a fost un exemplu de dorință, de motivație, de determinare. Am renăscut ca pasărea Phoenix. Nu am cum să uit și nu o să uit niciodată,” a explicat Crina Pintea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

