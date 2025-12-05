VIDEO EXCLUSIV „Am renăscut ca pasărea Phoenix!” Crina Pintea a ales momentul care a bucurat-o cel mai mult la naționala României de handbal feminin

&bdquo;Am renăscut ca pasărea Phoenix!&rdquo; Crina Pintea a ales momentul care a bucurat-o cel mai mult la naționala Rom&acirc;niei de handbal feminin Handbal Crina Pintea
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Crina Pintea a amintit de spiritul extraordinar văzut în echipa națională a României de handbal feminin, în urmă cu zece ani.

TAGS:
medalieCrina pinteaHandbal femininRomaniacampionat mondial
Din articol

Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Crina Pintea, despre bronzul cucerit la Mondialul din 2015: „Am renăscut ca pasărea Phoenix.”

Handbalista care evoluează în prezent la CSM București și-a amintit cu plăcere de medalia de bronz cucerită la Campionatul Mondial desfășurat în urmă cu zece ani, o ediție în care România a cedat dramatic, în fața Norvegiei, scor 35-33, în semifinale, într-un meci ajuns în prelungiri.

În finala mică, România nu a clipit în fața Poloniei, adjudecându-și medalia de bronz după o victorie semnată la nouă goluri diferență, scor 31-22.

„Care e cea mai frumoasă amintire din cariera ta de la națională, cea mai puternică amintire pe care o ai lipită de suflet?”, a fost întrebarea adresată de prezentatorul emisiunii; Crina Pintea a răspuns fără ezitare.

„Cred că am repetat de nenumărate ori, dar ăsta este adevărul. Pentru mine, cea mai frumoasă amintire vine din 2015, când am luat medalia de bronz.

„Nici măcar nu jucam, adică nu eram un om de bază în echipă.”

Nici măcar nu jucam în perioada aia, adică nu eram un om de bază, dar faptul că am avut ocazia să fiu acolo, în echipă, și să văd cum s-au motivat fetele... în grupă, noi nu am acumulat puncte, aveam zero puncte și am întâlnit Brazilia, care se calificase cu patru puncte. Am bătut Brazilia și am mers mai departe. Am ajuns să câștigăm medalia de bronz.

S-a creat o conexiune foarte frumoasă între noi și nu am cum să uit. Pentru mine a fost un exemplu de dorință, de motivație, de determinare. Am renăscut ca pasărea Phoenix. Nu am cum să uit și nu o să uit niciodată,” a explicat Crina Pintea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cristina Neagu, 15 goluri contra Danemarcei, în sferturile Mondialului din urmă cu un deceniu

25-22 a fost scorul prin care echipa națională a României a depășit Brazilia, în meciul care ar fi putut rămâne ultimul, în acea ediție a Mondialului. Victoria a fost dublată de un succes uimitor, scor 31-30, conturat în prelungiri împotriva țării-gazdă, Danemarca.

La Herning, în fața a peste douăsprezece mii de spectatori, Cristina Neagu a înscris cincisprezece goluri, în sfertul de finală contra danezelor.

Crina Pintea

  • Crina pintea 94
×
Crina Pintea / Foto: Captură ”Poveștile Sport.ro”
Crina Pintea cut5 imnul
Crina Pintea cut6 intrebarifulger
Crina Pintea cut1 neagu
Campioana mondială Laura Flippes este coechipieră la CSM București cu Cristina Neagu și Crina Pintea
Crina Pintea
Crina Pintea, pivotul naționalei de handbal
Asta mai lipsea! Crina Pintea ar putea rata EURO 2022. România - Ungaria, meci-test, e sâmbătă, exclusiv pe VOYO
CSM București, echipa Primăriei, transfer răsunător! Crina Pintea, primele declarații
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Crina Pintea!
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Presiunea pusă pe echipa Rom&acirc;niei de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro
Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro
Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Zi de sărbătoare la Steaua! Ce aniversează astăzi clubul din Ghencea
Zi de sărbătoare la Steaua! Ce aniversează astăzi clubul din Ghencea
A semnat cu Barcelona: &rdquo;Clubul sărbătorește&rdquo;
A semnat cu Barcelona: ”Clubul sărbătorește”
Rom&acirc;nia - Senegal, al doilea meci al tricolorelor din grupa principală de la Campionatul Mondial, de la 16:30!
România - Senegal, al doilea meci al tricolorelor din grupa principală de la Campionatul Mondial, de la 16:30!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: &rdquo;L-a chemat la echipă!&rdquo;

Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!”

Cupa Rom&acirc;niei: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! &bdquo;Leii&rdquo; din Bănie i-au surclasat pe &bdquo;lupii galbeni&rdquo;

Cupa României: Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 0-4! „Leii” din Bănie i-au surclasat pe „lupii galbeni”

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000&euro;

Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: &rdquo;Nu mă mai interesează, vreau să plec!&rdquo;

Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!”

Mircea Rednic revine &icirc;n Superligă!

Mircea Rednic revine în Superligă!

Trei plecări importante de la FCSB &icirc;n această iarnă: &rdquo;Vor pleca pe 12 decembrie!&rdquo;

Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”



Recomandarile redactiei
Presiunea pusă pe echipa Rom&acirc;niei de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro
Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro
A semnat cu Barcelona: &rdquo;Clubul sărbătorește&rdquo;
A semnat cu Barcelona: ”Clubul sărbătorește”
Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: &rdquo;Am vorbit cu Nicolescu&rdquo;
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: ”Am vorbit cu Nicolescu”
Fostul atacant al lui CFR Cluj, OUT de la echipă! &rdquo;O poveste frumoasă ajunge la final&rdquo;
Fostul atacant al lui CFR Cluj, OUT de la echipă! ”O poveste frumoasă ajunge la final”
Alte subiecte de interes
A adus medalie la Paris pentru Rom&acirc;nia și a spus ce avea pe inimă. Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
A adus medalie la Paris pentru Rom&acirc;nia și a spus ce avea pe inimă. Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi
A adus medalie la Paris pentru România și a spus ce avea pe inimă. "Depinde de stres, nu depășesc un pachet pe zi"
Rom&acirc;nia - Croația 26-24, &icirc;n preliminariile EURO 2024. Meciul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO. Tricolorele, aproape de turneul final
România - Croația 26-24, în preliminariile EURO 2024. Meciul a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO. Tricolorele, aproape de turneul final
Odense - CSM București 29-25. &Icirc;nvinse, Tigroaicele răm&acirc;n &icirc;n obiectiv: calificarea &icirc;n sferturile Ligii Campionilor
Odense - CSM București 29-25. Învinse, "Tigroaicele" rămân în obiectiv: calificarea în sferturile Ligii Campionilor
Jucătoarele din Liga Florilor luptă pentru medalia de aur la JO! Meciuri de vis azi &icirc;n semifinalele turneului olimpic de handbal feminin + record de asistență
Jucătoarele din Liga Florilor luptă pentru medalia de aur la JO! Meciuri de vis azi în semifinalele turneului olimpic de handbal feminin + record de asistență
Știm sferturile de finală ale turneului olimpic de handbal feminin! Meciuri unul și unul pentru calificarea &icirc;n semifinale
Știm sferturile de finală ale turneului olimpic de handbal feminin! Meciuri unul și unul pentru calificarea în semifinale
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!