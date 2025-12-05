În timp ce unii susțin, din prostie, că ei poartă numele de Steaua, alții ignoră hotărârile instanțelor judecătorești, presa încearcă să știrbească din prestigiul acestui brand, iar MApN se confruntă cu dificultăți în găsirea unei soluții pentru a readuce acest nume în fruntea fotbalului românesc, să ne amintim cum, pe 5 decembrie 1961, CCA devenea Steaua.

”Astăzi, sărbătorim 64 de ani de când clubul nostru poartă numele de Steaua București.

Pe 5 decembrie 1961, CCA (Casa Centrală a Armatei) devenea Steaua, denumire care a rămas de atunci pentru clubul din Ghencea și a intrat în legenda sportului românesc.

De la ASA, CSCA și CCA la Steaua București



Clubul nostru a traversat diverse etape și a purtat diferite denumiri de-a lungul timpului: ASA, CSCA, CCA, CSA Steaua București.

La 7 iunie 1947, s-a emis "Ordinul de Înființare al Clubului Armatei Române, Asociația Centrală a Armatei A.S.C.A", cuprinzând opt discipline sportive. În 1948, pe 5 iunie, Steaua a devenit "CSCA", iar în 1950, pe 28 februarie, CCA, Casa Centrală a Armatei.

În 1961, clubul și-a schimbat din nou denumirea, trecând de la Casa Centrală a Armatei la Clubul Sportiv al Armatei (CSA), adoptând în același timp denumirea "STEAUA" - o schimbare care avea să devină istorică.

Această transformare a fost anunțată în cadrul Conferinței Clubului Sportiv CCA și a fost evidențiată pe prima pagină a ziarului "Sportul Popular", afectând toate disciplinele sportive.

Schimbarea numelui a avut loc în perioada dintre cele două tururi de campionat. CCA a încheiat turul pe locul 10, cu doar 11 puncte, iar, la reluare, sub noua denumire, a reușit să adune încă 14 puncte, terminând campionatul dezamăgitor, pe locul 9.

Cu toate acestea, schimbarea a deschis calea pentru o nouă pagină de glorie în istoria noastră”, a postat astăzi AS47.

