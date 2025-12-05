Pe 5 decembrie 1961, CCA (Casa Centrală a Armatei) devenea Steaua, denumire care a rămas de atunci pentru clubul din Ghencea și a intrat în legenda sportului românesc.
”Astăzi, sărbătorim 64 de ani de când clubul nostru poartă numele de Steaua București.
În timp ce unii susțin, din prostie, că ei poartă numele de Steaua, alții ignoră hotărârile instanțelor judecătorești, presa încearcă să știrbească din prestigiul acestui brand, iar MApN se confruntă cu dificultăți în găsirea unei soluții pentru a readuce acest nume în fruntea fotbalului românesc, să ne amintim cum, pe 5 decembrie 1961, CCA devenea Steaua.
De la ASA, CSCA și CCA la Steaua București
Clubul nostru a traversat diverse etape și a purtat diferite denumiri de-a lungul timpului: ASA, CSCA, CCA, CSA Steaua București.
La 7 iunie 1947, s-a emis "Ordinul de Înființare al Clubului Armatei Române, Asociația Centrală a Armatei A.S.C.A", cuprinzând opt discipline sportive. În 1948, pe 5 iunie, Steaua a devenit "CSCA", iar în 1950, pe 28 februarie, CCA, Casa Centrală a Armatei.
În 1961, clubul și-a schimbat din nou denumirea, trecând de la Casa Centrală a Armatei la Clubul Sportiv al Armatei (CSA), adoptând în același timp denumirea "STEAUA" - o schimbare care avea să devină istorică.
Această transformare a fost anunțată în cadrul Conferinței Clubului Sportiv CCA și a fost evidențiată pe prima pagină a ziarului "Sportul Popular", afectând toate disciplinele sportive.
Schimbarea numelui a avut loc în perioada dintre cele două tururi de campionat. CCA a încheiat turul pe locul 10, cu doar 11 puncte, iar, la reluare, sub noua denumire, a reușit să adune încă 14 puncte, terminând campionatul dezamăgitor, pe locul 9.
Cu toate acestea, schimbarea a deschis calea pentru o nouă pagină de glorie în istoria noastră”, a postat astăzi AS47.
Cine este copilul de 14 ani care a debutat la Steaua în ultimul meci din Liga 2. Tatăl său a jucat la Petrolul Ploiești
Steaua a câștigat cu 2-0 meciul din ultima etapă din Liga 2 cu Ceahlăul Piatra Neamț, după golurile înscrise de spaniolul Rubio (42) și Mario Roman (84).
În prelungirile partidei din Ghencea, în locul golgheterului Bogdan Chipirliu a intrat un copil de doar 14 ani, născut pe 21 decembrie 2010!
Este vorba despre atacantul Alexandru Nofitovici, nimeni altul decât fiul secundului lui Daniel Oprița, Fănel (Fane) Nofitovici, fostul jucător de la Dacia Mioveni, Zimbru Chișinău, Petrolul Ploiești sau Concordia Chiajna, printre altele.
Nofitovici antrenează în Ghencea alături de Oprița încă din 2019, când Steaua București activa în Liga 4.
”⚽️ FOTBAL
💥 Stelistul Alex Nofitovici, cel mai tânăr debutant în Liga a II-a
‼ 29 noiembrie 2025 va fi o zi pe care Alexandru Nofitovici nu o va uita niciodată, el devenind sâmbătă cel mai tânăr debutant în Liga a II-a din acest sezon!
❤️💙 În minutul 90 al meciului Steaua – Ceahlăul (2-0), atacantul roș-albastru a intrat în teren în locul lui Bogdan Chipirliu, debutând astfel în echipa de seniori pregătită de Daniel Oprița.
👉 Născut pe 21 decembrie 2010, Vlad Alexandru Nofitovici este component al echipei U16 și reprezintă unul dintre cele mai promițătoare produse ale Academiei Steaua București. Totodată, în această primăvară, Alexandru a participat cu naționala U15 a României, sub comanda selecționerului Alexandru Ciobanu, la un stagiu de pregătire la Buftea, fiind considerat un atacant de mare perspectivă.
🎙️ “A fost o zi de neuitat! Este o mândrie pentru mine că îmbrac tricoul roș-albastru și vreau să mulțumesc staff-ului pentru încrederea acordată! Debutul la seniori a fost o experiență care mi-a arătat că munca depusă a meritat. A fost un moment pe care îl voi păstra mereu în suflet! Forța Steaua!”, a declarat Alexandru pentru pagina de Facebook a Clubului Steaua”, a postat gruparea din Ghencea.