Conflict intre oficialii spanioli ai clubului! "S-au luat la cearta din cauza asta!" Dezvaluiri INCREDIBILE de la Dinamo

Situatia financiara de la Dinamo este critica din cauza ca investitorii spanioli nu au mai adus niciun ban in club de mai bine de 5 luni.

Clubul sta pe un butoi de pulbere, iar spaniolii nu sunt in conflict doar cu jucatorii, angajatii clubului si suporterii, de care se ascund, ci unii cu altii.

Doctorul Adrian Motoaca a povestit pentru Fanatik un incident care a avut loc intre directorul general, Alex Couto, si directorul sportiv, Rufo Collado.

Motoaca a fost chemat la Dinamo in noiembrie, dupa ce doctorul Liviu Batineanu a amenintat ca va pleca din cauza problemelor financiare ale clubului. Adrian Motoaca nu a rezistat, insa, mai mult de cateva ore din cauza conflictului care a izbucnit intre cei doi oficiali de la Dinamo.

"Cand am ajuns la Dinamo si am discutat cu domnul Alex Couto, mi-a dat impresia unui domn care stie ce face, profesionist. Am convenit ca ne vedem la hotelul Phoenicia sa discutam despre revenire, insa pe de alta parte, domnul Rufo Collado m-a facut 'mincinos' intr-un comunicat pe pagina oficiala a lui Dinamo. A adus injurii la adresa mea fara sa ma cunoasca macar.

Ca o scurta istorisire, in acea zi, desi plecasem de la Saftica, a trebuit sa ma văd la Phoenicia cu domnul Alex Couto. El nu stia de acel comunicat oficial. Se intampla ceva în club, numai Collado si cativa spanioli pe care nu ii cunosc, alaturi de Marius Iorga.

Eu vorbeam la telefon, cu domnul Alex Couto si cu domnul Alexandrescu sa ma intorc, sa negociez. Si apoi le-am spus 'cum sa ma intorc sa negociez cand apare ce apare pe site-ul oficial'. Couto nici nu stia. Mi-a spus ca merge la birou sa vada ce se intampla.

S-au luat la cearta pe tema asta. Unii ma denigrau, Marius Iorga, Rufo Collado, ca banuiesc ca cineva a dat acel comunicat din partea clubului fara stirea directorului general, Alex Couto. Eu vorbeam cu domnul Couto la telefon sa ma vad cu el la Phoenicia si cu o ora inainte apare acea dezmintire ca m-as fi certat, ca m-am batut.

L-am sunat pe domnul Iorga sa il intreb cine cu cine s-a batut? 'Aaaa, nu, ca a aparut pe un alt site ca ne-am fi certat'. Eu le-am spus clar ca nu stau pentru ca nu exista nimic acolo. Iar domnul Batineanu in ideea asta nu a rezistat si dumnealui", a declarat Motoaca, potrivit Fanatik.

Medicul a vorbit si despre impresia pe care i-au facut-o spaniolii din Stefan cel Mare, care nu stiu nici macar sa vorbeasca engleza.

"Am intalnit 4 oameni prost imbracati, care nu stiu engleza, nu stiu sa comunice. In orice companie care se respecta din lumea asta macar unul din patru straini vorbesc engleza, macar un sfert.

Nu poti sa vii intr-o tara straina sa se vorbeasca limba ta. Daca veneau din Camerun sau din Togo ce ne faceam? Cum comunicam? Spaniola este des intalnita in toate tarile cu istorie fotbalistica, dar acolo nu vorbesc spaniola", a adaugat Adrian Motoaca.