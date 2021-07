EXCLUSIV | Balaj, dezvaluiri dupa ce a cerut inchisoarea pentru producatorii si traficantii de steroizi: "Am primit propuneri financiare, amenintari si jigniri!"

Balaj a anuntat modificarile pe care le-a facut in calitate de presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping.

Saptamana trecuta, noul jucator al lui FC Botosani, Maecky Ngombo, a fost depistat cu o substanta interzisa la aeroportul din Suceava. Chiar daca Valeriu Iftime i-a reziliat contactul, Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) s-a autosesizat si a afectuat un control dupa meciul moldovenilor cu FCSB. Cristian Balaj a explicat ca va proceda in acest mod la orice suspiciune pe care o va avea.

"Incercam sa fim cat se poate de deschisi, cat ne permite regulamentul. Am incercat ieri sa incerc sa fiu cat imi permite procedura de clar. Au existat suspiciuni, dar am specificat ca nu avem dovezi. A aparut o informatie legata de un jucator, iar noi demonstram ca nu inchidem ochii. De fiecare data cand apar suspiciuni, am facut controale. Nu aducem decat un beneficiu de imagine cand are loc un eveniment de acest gen. Nu ar fi corect sa fie denigrat clubul Botosani, dar noi ne facem datoria.

Nu stiu in ce masura ajungem ca in Romania sa fie apreciat acest mod de lucru. Asa am fost construit, este linia pe care am incercat sa o impun Agentiei Nationale Anti-Doping. Am urmarit si reactia celor de la Botosani. A fost de bun simt, corecta. Faptul ca au decis sa incheie contractul jucatorului, noi verificam, indiferent de numele clublui. Daca tot se cheltuie bani publiic, macara sa fie cu folos", a dezvaluit presedintele ANAD la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Balaj se lupta intens cu substantele interzise folosite in sport, iar in acest sens a propus un proiect de lege, care a fost adoptat, in urma caruia producatorii si traficantii, dar si cei care indeamna la administrarea de steroizi si hormoni de crestere, sa plateasca cu inchisoarea.

"A fost o lege pe care eu am gasit-o la naftalina, un proces care a suferit anumite blocaje. Este o economie subterana a steroizilor, va veti minuna la ce veti gasi pe site-uri, avand in vedere ca este interzis, dar sanctiunea este contraventionala pentru acesti producatori, pentru ca se produceau in garaje, bucatarii, apartamentele de bloc sau case. Ministerul de interne nu avea voie sa intervina, avand in vedere ca exista doar sanctiunea contraventionala.

Impreuna cu cei de la Dicot si MAI am insistat si am creat aceasta lege, care intr-un final a fost votata in unanimitate, intelegand parlamentarii ca este nevoie sa protejam copiii si tinerii care practica sport, care nu cunosc repercursiunile din punct de vedere medical. Unii dintere ei isi introduceau in corp substante intre 5 si 100 de ori mai mult decat era nevoie. Aceste infromatii nu le-a descoperit Balaj, sunt de pe site-uri. Agentia Nationala Anti-Doping ne-au pus documente la dispozitie. Doar Romania si Bulgaria, din Europa, nu au incriminat ca sanctiune un asemenea trafic de steroizi. Avem sansa in scurt timp, ca in Romania, dupa aprobarea legii, sa fie sanctionate ca infractiune.

Bineinteles, ca unii dintre ei, care consumau aceste produse, dorind sa isi dezvolte masa musculara intr-un timp cat mai scurt, au folosit amenintari pe masura. De la propuneri financariare, pana la amenintari, sau jigniri pe pagina de Facebook. Mi-am asumat acest lucru, doresc sa fie respectata legea. Era interzis si inainte, doar ca acum incriminarea este infractionala si vor fi descoperiti acesti comercianti care asigura economia subterana sa fuctioneze la un nivel foarte ridicat. Au ajuns sa imi spuna ca am blocat medicii sa trateze bolnavii. Se folosesc de orice virgula, orice punct, orice interpretare personala. Aceasta lege nu permite sa fie folosite substantele celor care nu au drept. Medicii, oricand pot sa administreze, in baza unui tratament", a precizat Cristian Balaj.