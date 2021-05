EXCLUSIV | Cristi Balaj anunta proiecte noi pentru prevenirea dopajului in Romania: "Doar asa pot fi evitate unele greseli"

Presedintele ANAD a vorbit in aceasta dimineata, la Ora exacta in sport, despre proiectele agentiei pe care o conduce.

Cristi Balaj a comentat trendul controalelor anti doping, care au captat fotbalul romanesc in ultima perioada. Dinamo, CFR si Craiova au dezvoltat o traditie din a solicita astfel de controale, iar, pentru prima data in ultimii ani, ANAD are o activitate bogata.

"Cei de la CFR au facut comanda pentru control dopping. S-a intamplat si in etapele trecute, prin cei de la Craiova. E bine ca realizeaza, constientizeaza importanta participarii la competitie incercand sa transmita mesaje, pentru ca lupta trebuie sa fie pe teren. Ne bucuram cand echipele costientizeaza si realizeaza cat de important este acest subiect.

Ne-am dori ca pe viitor sa investim, nu doar noi, cei de la ANAD, ci tot fotbalul romanesc sa investeasca mai mult in preventie si educatie, pentru ca proiectele noastre se concentreaza in primul rand pentru folosul jucatorilor. Niste greseli pot fi evitate daca jucatorii erau informati si daca cluburile si Liga ar avea dialog cu cluburile", a spus Balaj la Pro X.

ANAD are o activitate diversa si isi doreste sa implementeze un program educational pentru jucatori, avand scop preventiv, spune Cristi Balaj:

"Este anul cu cele mai multe comenzi. Aceste comenzi, pe final de campionat, de aproximativ 4500 de lei pentru jucator, sange si urina, astfel ca costurile sunt mai ridicate. Banii trebuie cheltuiti pe educatie.

Lucram la o noua ordonanta legislativa prin care fiecare federatie sa aibe un medic atestat de ANAD si prin interediul lui informatiile ajung la jucatori. Mai mult, am inceput sa lucram la o aplicatie pentru telefoane smart si vor avea posibilitatea sa faca un program e-learnig obligatoriu pentru a elibera un certificat. Fara el, nu vor putea juca. Nicio alta Agentie de tipul ANAD din lume nu are activitatea noastra", a conchis presedintele ANAD.