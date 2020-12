Cristi Balaj, episod SOCANT cu Gnohere! "L-am prins, a mintit! Nu se poate sa abuzezi si sa profiti de asta!" Cum a EVITAT un SCANDAL RASIST de proportii mondiale

Cristi Balaj a povestit un episod incredibil care i-a avut in prim-plan pe el si atacantul Harlem Gnohere.

Gnohere a reactionat imediat dupa scandalul in care a fost implicat Sebastian Coltescu la meciul PSG - Basaksehir. "Bizonul" a declarat in presa franceza ca a fost victima a rasismului in Romania. El a spus ca pe vremea in care juca la FCSB, fanii lui Dinamo faceau ca maimutele in tribune si mai mult, arbitrul Ovidiu Hategan ar fi avut o atitudine aroganta fata de ce se intamplase la acel meci.

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a povestit un alt eveniment in care a fost implicat impreuna cu Harlem Gnohere.

Balaj spune ca atacantul, care evolua pentru Dinamo in acea perioada, l-a acuzat de rasism, inventand niste cuvinte care nu au existat.

"Mi-a protestat. Era un CFR – Dinamo, iar din dorinta de a nu rupe echilibrul, nu mai stiam ce sa-i spun… Imi era simplu sa ii dau cartonas si sa rup echilibrul. I-am spus la un moment dat. Dupa trei minute am fluierat sfarsitul meciului, m-am dus la vestiar si a venit Danciulescu.

'Cristi, nu stiu cum sa iti spun, Gnohere mi-a zis ca i-ai spus 'shut up, nigger''. Am ramas stupefiat", a dezvaluit Cristi Balaj, pentru Telekom Sport.

Cristi Balaj: "M-am dus in vestiar la Dinamo cu reportofonul! Si-a cerut scuze!"

Fostul arbitru era constient de amploare scandalului care ar fi putut izbucni si s-a dus in vestiar pentru a purta o discutie cu Gnohere:

"Va dati seama ce scandal ar fi fost!? M-am dus in vestiar la Dinamo cu reportofonul, i-am spus ca am inregistrat discutia si ca il dau in judecata, il dau la comisia UEFA, la FIFA, la discriminare, pentru ca nu se poate sa abuzezi si sa profiti de faptul ca esti de culoare.

Si sa ma tarasti pe mine intr-o asemenea situatie. Realizand ca l-am prins, mi-a cerut scuze si spus ca a exagerat. Nu a exagerat, a mintit. Am dat mana cu el si am plecat. Am rasuflat usurat, pentru ca el era pregatit sa vina sa minta dupa meci. Va dati seama in ce situatie as fi fost. Cum demonstram? Deja era un mare semn de intrebare deasupra mea, pentru ca eram la un anumit nivel international. Oricum, eu am mers all-in. De fapt, nu dadusem drumul la sistemul de inregistrare, insa am reusit sa il fac sa recunoasca faptul ca a mintit", a mai spus Balaj.