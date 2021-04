"Nu a fost supus niciunei presiuni!" Victor Becali ii ia apararea lui Balaj dupa acuzatiile facute de Ionita! Dezvaluiri de la intalnirea de la ANAD

Alex Ionita a declarat ca a fost supus unei presiuni uriase din partea ANAD sa declare anumite lucuri in scandalul de dopaj de la Astra.

Mijlocasul Astrei a transmis ca presedintele ANAD, Cristi Balaj, l-ar fi sfatuit sa dea anumite declaratii in acest caz pentru a scapa cu o pedeapsa mai usoara.

Fostul agent FIFA Victor Becali detine firma care il impresariaza pe Ionita. El l-a insotit pe fotbalist la acea intalnire cu Cristi Balaj si a povestit cum au decurs discutiile la acel moment.

"Scandalul asta a izbucnit anul trecut in septembrie si eu am fost cu Ionita la Balaj prin februarie. Nici jucatorii, nici avocatul nu se duceau la comisii. El a vorbit cu Dragos Sarbu, nu stiu cu cine a mai vorbit, cu Narcis Raducan sau nu stiu cu cine se antrena el in perioada aia si Dragos, nefiind in Bucuresti, m-a rugat pe mine sa vorbesc cu Ionita, am vorbit cu el, am luat legatura cu Cristi Balaj, ne-a primit omul si am stat acolo de vorba vreo 20 de minute, jumatate de ora.

Cristi Balaj l-a sfatuit, i-a spus ca, daca este adevarat ce le-a declarat ofiterilor de la Ploiesti unde s-au dus si au intrebat, il sfatuieste sa se prezinte in fata comisiei si sa spuna adevarul, atat si nimic mai mult. Nu a fost supus niciunei presiuni. Eu i-am spus 'Alex, tu esti major, esti vaccinat, tu esti cel care decide. Daca este adevarat ce ai declarat atunci, tu decizi ce declaratie sa dai. Trebuie sa spui adevarul'.

I-am spus cum i-am spus si lui Mutu in situatia in care a fost si pana la urma i-a fost bine lui Mutu. Nu i-a spus Balaj absolut nimic, i-a spus ca pedeapsa este pana la 4 ani, cum scrie in regulament. E clar ca in momentul in care iti recunoscti fapta beneficiezi de clementa, dar nu i s-a promis ceva. A si spus omul ca nu face parte din comisie.

Niste ofiteri de la ANAD s-au dus la Ploiesti si acolo le-au luat niste declaratii. Atunci cand au discutat cu ofiterii eu stiu ca au dat toti aceeasi declaratie si dupa aia nu se prezentau la comisie, nici jucatorii, nici avocatul. Si l-am sfatuit ca, daca este adevarat ce le-a spus atunci ofiterilor, sa recunoasca si in fata comisiei.

Mi-a dat telefoana dupa aia sa imi multumeasca pentru ca l-am sfatuit. Nu a facut nimeni niciun fel de presiune asupra lui. Daca vrea sa isi schimbe declaratie e dreptul lui, dar sa nu spuna minciuni. Nu a facut nimeni presiuni asupra lui", a spus Victor Becali la Digi Sport.