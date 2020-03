Eric a fost la un pas de FCSB! "M-a sunat sa-mi spuna ca ma vrea Becali! Am facut accident pe drum!" Dezvaluirile jucatorului

Eric de Oliveira a vorbit despre momentul in care a fost dorit de Gigi Becali la FCSB.

Eric (34 de ani) a fost dorit la FCSB de Laurentiu Reghecampf in sezonul 2013-2014. Brazilianul spune ca a avut mai multe discutii cu Anamaria Prodan care a incercat sa intermedieze transferul, dar cei de la Gaz Metan nu l-au lasat la FCSB:

"Am avut de vreo doua-trei ori discutii cu Anamaria Prodan, ca ma vor cei de la Steaua. A zis ca ma vrea Reghe si sa ma duc la presedintele de la Medias, domnul Rusu, sa ma rog de el sa ma lase sa plec. <Roaga-te de el ca l-ai ajutat. Sa te ajute si el!>”.

Am vorbit cu Rusu, el a zis ca ma lasa. Eram bucuros. Am sunat la Ana, a ramas ca trimite FCSB oferta la club. Au trimis oferta, dar pana azi nu am vazut oferta aia. Domnul Horoba (n.r. - directorul general) mi-a zis ca nu a venit nicio oferta. Nu voia sa ma lase acolo", a spus Eric pentru gsp.

Eric este cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1 si in prezent evolueaza la Voluntari. 6 goluri si 2 pase decisive are brazilianul in acest sezon.