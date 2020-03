FCSB-CRAIOVA: ULTIMA ȘANSĂ LA TITLU PENTRU ETERNA VICECAMPIOANĂ! LA SUPERPARIURILE ASTEA TE-AI GÂNDIT?

Autor: Alex Molico

De când s-a trecut la sistemul actual în campionat, FCSB a încheiat de fiecare dată sezonul pe locul 2. Acum, echipa e la 6 puncte de liderul CFR și e obligată să câștige în fața Craiovei la finalul unei săptămâni zbuciumate pentru ambele echipe. Statistica o dă favorită certă pe FCSB, dar Craiova trage la titlu în acest an și vine pe Arena Națională pentru prima ei victorie din Play Off contra roș-albaștrilor. Până acum, FCSB a câștigat toate cele 6 meciuri directe din această fază și are golaveraj Superfavorabil: 12-2!

FCSB fără portarul titular înaintea derby-ului cu Craiova!

Super-presiune pe Andrei Vlad, cel care va apăra poarta FCSB-ului în meciul contra Craiovei. Titularul de la Naționala Under 21 a venit de la... Craiova, dar nu și-a câștigat locul de titular și la FCSB unde Cristi Bălgrădean a fost prima opțiune. Dar „Pufi" a „trădat" și a semnat cu CFR Cluj. O lovitură posibil decisivă încasată de FCSB tocmai de la principala favorită la titlu, campioana en titre. Finanțatorul roș-albaștrilor a fost „atacat" exact printr-o metodă pe care a folosit-o mereu: slăbirea unui adversar prin cumpărarea unui jucător cheie în echipa lui. Andrei Vlad a apărat într-un singur meci oficial în 2020, în remiza 1-1 contra Chindiei. El apărase și în meciul tur contra Chindiei, în victoria cu 2-1 de la Ploiești. Portar de cupă în acest sezon la FCSB, el a devenit după plecarea șoc a lui Bălgrădean, portarul titular! Face față într-un așa meci sau își „îngroapă" echipa?

sUper colegi adversari!

Golgheterul naționalei de Tineret în Preliminariile pentru Euro 2021, Valentin Mihăilă se va duela nu doar cu Andrei Vlad ci și cu golgheterul campionatului - Florinel Coman (11 goluri, la egalitate cu Alibec) dar și cu alți coechipieri de la U21: Adrian Petre, Dennis Man, Oaidă și Olaru. Până se vor reuni sub comanda lui Adrian Mutu pentru decisivul cu Danemarca din 31 martie, ei se vor înfrunta în acest meci Super-important pentru carierele lor. Coman și Mann au fost decisivi în Cupă în deplasarea de la Sibiu unde au reușit să întoarcă meciul și să ducă pe FCSB în semifinale, o fază în care Craiova nu va juca după eliminarea bombă de la Iași (2-3)!

Dacă nu-l vrei pe Mihăilă și simți că Florinel „Mbappe de România” Coman și-a reintrat în formă, poți paria pe șeptarul roșu duminică seară și îți vei tripla banii la Superbet! Sau poți pune pe decarul oaspeților, Cicâldău - cel care a marcat în 5 dintre ultimele 6 meciuri jucate de Craiova. Cota pentru un gol marcat de el este Superbună: 4.50! Cote Supertentante și pentru goluri marcate de cei mai valoroși străini din loturile celor două echipe: 3.00 pentru un gol Gnohere, 3.40 pentru gol Koljic!

0-2, NGG, 12 cele mai profitabile pariuri în ultimele meciuri directe!

Am tot vorbit despre cote pe marcatori, dar ultimele 3 meciuri dintre cele două echipe au avut sub 2.5 goluri, una dintre echipe n-a înscris deloc și de fiecare dată, FCSB s-a impus. Acum aproximativ un an, cele două formații aveau două meciuri Superspectaculoase, de 5+ goluri: două meciuri jucate tot pe Arena Națională la interval de 35 de zile și încheiate cu același scor: 3-2!

40 de galbene și două eliminări în ultimele 5 confruntări!

Pare că și duminică ne așteaptă un meci tensionat, cu multe dueluri la limita regulamentului și cu avertismente peste media pe meci a fiecărei echipe (o ai la îndemână în infografic: 2.81 pentru FCSB, 2.77 pentru Craiova). Miza partidei e uriașă pentru că nimeni nu poate accepta egalul. X-ul ar avantaja pe CFR Cluj care s-ar putea desprinde în fruntea clasamentului în eventualitatea unei victorii luni la Mediaș.

Vom vedea la lucru echipele cu cei mai mulți fani în tribune!

FCSB și Craiova sunt echipele care ocupă primele două locuri în clasamentul asistenței pe stadion. Craiova are o medie de 13.005 spectatori, FCSB de 7.002 fani prezenți meci de meci la jocurile de acasă. Cel mai mare stadion al țării nu va fi plin la meci, dar cu siguranță, fanii echipelor vor face Superatmosferă. În acest sezon, FCSB deține recordul pentru cele mai multe meciuri etape consecutive fără înfrângere, 9, ambele echipe fiind implicate în două dintre meciurile cu cele mai multe goluri: FCSB-Hermannstad 4-3 în iulie trecut, respectiv Poli Iași-Craiova 2-5, acum mai puțin de o lună.

FCSB în cursă pentru un „event” ce poate aduce Superprofit pariorilor!

Gazdele de duminică seară ar putea deveni prima echipă care câștigă și cupa și campionatul de la trecerea la formatul cu play off / play out în sezonul 2015-2016. Dar pentru asta, vor trebui obligatoriu să câștige în fața Craiovei.

O Super-rivalitate: Craiova vs. Capitală!

Oltenii au tras mereu să bată echipele bucureștene. Mai ales după ce Craiova Maxima a devenit în sezonul 1982-1983 prima echipă românească ce s-a calificat în semifinalele unei cupe europene. Dincolo de orice controversă legată de originea acestor echipe care se înfruntă în derby-ul rundei cu numărul doi din Play Off, Craiova a vrut mereu să demonstreze că e una dintre Capitalele fotbalului românesc. Iar statistica duelurilor cu FCSB o ambiționează pe echipa olteană să se revolte împotriva cifrelor și să demonstreze că sezonul aceste e unul în care titlul poate reveni după 29 de ani în Bănie!

