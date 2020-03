ADIO, NITA? Sanse MINIME pentru Becali sa-l aduca! Ce suma ofera patronul FCSB si cat cere Sparta

Becali se gandeste sa-l aduca inapoi pe Florin Nita, declarat disponibil de Sparta Praga.

Goalkeeperul de 32 de ani vrea si el sa revina, doar ca discutiile dintre partile implicate nu sunt deloc simple. Becali a incasat 1,35 milioane de euro pe Nita acum exact doi ani, dar l-ar vrea inapoi la cost minim. Conform Fanatik, suma maxima pe care Becali vrea s-o plateasca pentru Nita e 150 000 de euro. Cehii zambesc: vor de 3 ori mai mult! I-au stabilit cota la jumatate de milion de euro.

"Daca se inteleg cluburile, sunt sanse sa vin. Vreau sa ma recuperez repede dupa accidentare. Antrenorul mi-a spus ca voi avea sanse 50-50 cu celalalt portar. In pregatiri a fost foarte bine, m-am antrenat, in amicale am fost folosit destul de mult, dar m-am accidentat si trebuie sa mai stau inca o saptamana inainte sa incep antrenamentele", a spus Nita pentru Fanatik.