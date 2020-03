Surpriza de PROPORTII la delegarea arbitrului pentru derby-ul etapei din play-off: FCSB - Craiova! L-a eliminat pe Planic cu CFR, iar ultimul meci direct arbitrat s-a lasat cu scandal

FCSB o primeste pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, in a doua etapa a play-off-ului, maine, de la 20:30.

Comisia Centrala a Arbitrilor a ales delegatia care va conduce de la centru derby-ul etapei din play-off. Istvan Kovacs va arbitra meciul de pe Arena Nationala.

Kovacs s-a aflat la centru in turul sezonului regulat dintre Craiova si FCSB, incheiat 1-0 pentru echipa lui Bogdan Vintila. Arbitrul a scos cartonasul galben de 9 ori din buzunar in acel meci si s-a aflat in centrul scandalului dupa ce a fost surprins cand ii spunea lui Coman sa "dispara" dupa o presupusa simulare in interiorul careului a atacantului lui FCSB. Ulterior, Kovacs si-a cerut scuze printr-un mesaj postat pe site-ul oficial al FRF.

Istvan Kovacs a fost la centrul si in derby-ul inceputului de an dintre CFR Cluj si FCSB, cand l-a eliminat pe Bogan Planic dupa un fault la Ciprian Deac din postura de ultim aparator.

Tweet FCSB Universitatea Craiova Istvan Kovacs