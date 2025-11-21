Elias Charalambous i-a transmis un mesaj public lui Gigi Becali, cu privire la operația pe care latifundiarul a suferit-o în zona cervicală.

Elias Charalambous, încrezător în refacerea lui Gigi Becali

Antrenorul cipriot i-a comunicat patronului său că își dorește să revină alături de FCSB cât mai curând. Charalambous l-a caracterizat pe Becali drept un om puternic, care se va recupera 100% în perioada următoare.

„Nu am vorbit încă cu el. Îmi doresc să își revină cât de curând, e puternic și sunt sigur că va fi 100% în curând”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei FCSB - Petrolul de sâmbătă.

Gigi Becali, la slujbă după nici 24 de ore de la operație

După ce a suferit o intervenție chirurgicală complicată în zona cervicală cu doar o zi în urmă, Gigi Becali a ignorat recomandările de odihnă și a mers la Catedrala Patriarhală, unde a fost surprins lăcrimând în timpul rugăciunii.

La mai puțin de 24 de ore de la operație, latifundiarul din Pipera a ținut să fie prezent la slujba dedicată sărbătorii „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”. Imaginile surprinse îl arată pe finanțatorul roș-albaștrilor profund marcat, cu ochii în lacrimi, în timp ce asista la liturghie.

Becali a părăsit spitalul imediat după procedură, fiind însoțit de patru călugări, refuzând să rămână internat. Acesta a preferat confortul propriei case și grija soției, în ciuda riscurilor post-operatorii.

Motivul pentru care Becali a apărut în spațiul public

Gigi Becali a explicat că apariția sa publică a fost un gest menit să-i liniștească pe apropiați, dar și o formă de manifestare a credinței sale, pe care o pune mai presus de precauțiile medicale.

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta... să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată.

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește... m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește. Când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat patru frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta", a spus omul de afaceri la RTV.

Mai mult, Becali a decis să ignore schema de tratament prescrisă de doctori. „Mi-a zis să iau cinci zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural", a adăugat acesta, menționând că, teoretic, ar avea voie să joace chiar și fotbal, medicina modernă permițând o recuperare rapidă.

