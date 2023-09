„Dacă i-am înlocui pe toți am rămâne cu 7 fotbaliști!” Elias Charalambous, mulțumit după victoria cu Farul! Ce a spus despre Compagno

Singurul gol al meciului a fost marcat de Darius Olaru, după un penalty ușor acordat vicecampioanei României, după un contact în careu între Adrian Șut și Tudor Băluță. Sebastian Colțescu a arătat punctul cu var imediat, iar faza nu a fost verificată din camera VAR, în ciuda faptului că oficialii Farului au contestat vehement.

FCSB și-a consolidat poziția de lider în clasament, având 21 de puncte obținute în opt meciuri jucate și a ajuns la a doua victorie consecutivă.

Elias Charalambous: „Mi-a plăcut spiritul jucătorilor!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului, mulțumit de rezultatul obținut și de atitudinea arătată de fotbaliștii săi, în ciuda jocului modest. Totodată, antrenorul a vorbit despre schimbarea lui Andrea Compagno la pauză, dar și despre decizia de a nu-l schimba pe Siyabonga Ngezana, deși încasase un cartonaș galben ușor în prima repriză.

„Nu am văzut, au VAR-ul, dacă era ceva vorbeau cu arbitrul. Cel mai important e că am câștigat meciul, trebuie să arătăm atitudinea de azi, spiritul câștigător. Nu am jucat fantastic, dar mi-a plăcut spiritul arătat de jucători.

Atacanții lucrează de multe ori pentru restul echipei, deschid spațiile pentru ceilalți, uneori poate nu înscrie, dar face treabă multă pentru restul echipei. Am încredere în calitățile sale, noi ca antrenori observăm efortul său, chiar dacă nu marchează.

Dacă am înlocui fiecare jucător care ia cartonaș roșu am juca cu 7 fotbaliști. I-am zis la pauză că trebuie să fie atent să nu ia al doilea cartonaș, așa e fotbalul, a ajutat echipa să câștige, suntem fericiți pentru el”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.