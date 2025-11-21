La mai puțin de 24 de ore de la operație, latifundiarul din Pipera a ținut să fie prezent la slujba dedicată sărbătorii "Intrării în Biserică a Maicii Domnului". Imaginile surprinse îl arată pe finanțatorul roș-albaștrilor profund marcat, cu ochii în lacrimi, în timp ce asista la liturghie.

După ce a suferit o intervenție chirurgicală complicată în zona cervicală cu doar o zi în urmă, Gigi Becali a ignorat recomandările de odihnă și a mers la Catedrala Patriarhală, unde a fost surprins lăcrimând în timpul rugăciunii.

"M-a prins lumea în lanțuri, am zis să mă ridic"

Gigi Becali a explicat că apariția sa publică a fost un gest menit să-i liniștească pe apropiați, dar și o formă de manifestare a credinței sale, pe care o pune mai presus de precauțiile medicale.



"Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta... să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată.



E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește... m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește. Când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta", a transmis omul de afaceri la RTV.



Mai mult, Becali a decis să ignore schema de tratament prescrisă de doctori. "Mi-a zis să iau cinci zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural", a mai spus acesta, menționând că, teoretic, ar avea voie să joace chiar și fotbal, medicina modernă permițând o recuperare rapidă.

