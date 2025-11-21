Startul de campionat este unul de coșmar pentru roș-albaștri. După 16 etape scurse, FCSB a bifat deja șase înfrângeri și privește clasamentul de jos în sus, fiind la cinci puncte distanță de Farul Constanța și zona care asigură prezența în lupta pentru titlu.



În acest context tensionat, Claudiu Keșeru (38 de ani) a făcut o analiză asupra situației. Fostul atacant al bucureștenilor consideră că dezastrul era previzibil și că vina principală constă în strategia de transferuri din vară.



"E greu să repeți performanța cu același grup"



Keșeru este de părere că actualul lot și-a consumat toate resursele în stagiunea precedentă, când a defilat în campionat și a impresionat în Europa League. El a sugerat că patronul trebuia să profite de cotele ridicate ale jucătorilor pentru a vinde și a aduce un suflu nou la echipă.



"Am zis-o acum câteva luni. Perioada de vară e una delicată, care trebuie gestionată foarte atent. Sunt mulți jucători care și-au atins nivelul maxim. Dacă au fost oferte și ce așteptări au fost din partea conducerii, ca sume de bani, era clar că toate semnalele erau roșii", a spus Keșeru pentru DigiSport.



Fostul internațional a atras atenția și asupra lipsei de maturitate a vestiarului, un factor decisiv în incapacitatea de a gestiona presiunea succesului anterior.



"Ca jucător, e greu să mai repeți aceleași performanțe, mai ales că nu sunt toți jucători maturi", a mai transmis vârful care a scris istorie în tricoul roș-albastru.

