După opt ani petrecuți la Voluntari, unde și-a încheiat cariera și a lucrat ca director sportiv, Florin Cernat a semnat cu FCSB, mutare anunțată de Gigi Becali încă din urmă cu câteva săptămâni. Transferul a fost recomandat de Mihai Stoica și avizat de Florentin Pandele, iar acum fostul mijlocaș de la Dinamo Kiev își începe noua aventură.

Gestul făcut de fotbaliștii de la FCSB când Florin Cernat a intrat în vestiar pentru prima dată

Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a povestit la conferința de presă de dinaintea meciului cu Petrolul din etapa 17 din Superligă cum a fost momentul în care Cernat a intrat pentru prima oară în vestiar.

„Îl știam dinainte. Ne-am întâlnit de mai multe ori. Cel mai important lucru pentru mine: când a intrat în vestiar, toată lumea îl știa și toți au zâmbit. Asta înseamnă mult. Când vine o persoană nouă și e primită așa, înseamnă energie bună. Îi doresc tot norocul din lume. Sunt sigur că ne va ajuta enorm, avem nevoie”, a explicat Charalambous.

Fostul mijlocaș ofensiv are un palmares consistent, cu două titluri și patru Cupe ale Ucrainei cu Dinamo Kiev, plus sezoane bune la Oțelul, Dinamo, Hajduk Split sau Viitorul.

Înaintea partidei cu Petrolul, FCSB se află pe locul 9 în Superligă, cu 20 de puncte după 16 etape, în timp ce ploieștenii ocupă locul 13, cu 15 puncte.

