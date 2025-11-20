Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că Joyskim Dawa, fundașul care s-a accidentat în primăvară este apt și gata să revină pe teren.

Mihai Stoica a anunțat la ce meci va reveni Joyskim Dawa pe teren

Revenirea camerunezului este binevenită în contextul în care campioana României întâmpină probleme mari în compartimentul defensiv.

MM Stoica susține că Dawa ar putea juca la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, însă acest lucru este improbabil să se întâmple, având în vedere că ar fi primul meci după o accidentare extrem de gravă.

Cel mai probabil, Joyskim Dawa va juca în meciul cu UTA Arad din Cupa României. Până la finalul anului, camerunezul poate evolua doar în Europa League și Cupa României, deoarece nu a fost trecut pe lista LPF.

”Dawa aleargă şi el. Chiar am avut o discuţie cu Dawa ieri, cum se simte. E posibil să joace în Cupă cu UTA. E bine şi acum, se antrenează cu prima echipă, dar să îl arunci joi să joace pe Maracana chiar nu e o idee prea bună”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Dawa s-a accidentat în luna martie, când se afla la naționala Camerunului.

FCSB va juca împotriva celor de la UTA Arad în Cupa României pe 3 decembrie. Până atunci, roș-albaștrii au două meciuri programate în Superliga, cu Petrolul și Farul Constanța, și o partidă în Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad.

