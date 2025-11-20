Deranjat vizibil de atitudinea jucătorilor din ultima vreme, care au încasat cartonașe galbene pe bandă rulantă pentru proteste, Mihai Stoica a anunțat un nou regulament de ordine interioară, unul extrem de costisitor pentru fotbaliști.



Picătura care a umplut paharul pentru Gigi Becali și staff-ul administrativ a fost eliminarea lui Daniel Bîrligea din meciul cu Hermannstadt. Atacantul a primit două avertismente în doar câteva minute, exclusiv pentru comentarii la adresa arbitrajului, lăsându-și echipa în inferioritate.



În urma acestui episod, MM Stoica a recunoscut că poartă o parte din vină pentru relaxarea disciplinei în vestiar, dar a transmis un mesaj clar: de acum înainte se taie în carne vie.



"Îi voi cocoșa cu amenzile"



Oficialul FCSB a explicat că a încercat până acum să protejeze buzunarele jucătorilor, urmând un sfat părintesc, dar situația impune măsuri drastice.



"Eu sunt vinovat pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate actele de indisciplină, clar! Nu spun asta doar ca să mă aflu în treabă, eu sunt vinovat. Am fost mereu alături de ei și nu am vrut să îi amendez, poate și datorită tatălui meu (...) care mi-a spus «dacă ajungi să conduci oameni, nu le lua din bani».



Am mers pe principiul acesta. Am început meseria aceasta în 1992, niciodată nu am dat vreo amendă. Doar că, de data aceasta, deși relația mea cu jucătorii va fi aceeași, pot veni la mine cu orice problemă au, vom glumi împreună, îi voi cocoșa cu amenzile", a spus MM Stoica, pentru Fanatik.



Consiliul de Administrație al clubului, format din Valeriu Argăseală, Iulian Gheorghișor și MM Stoica, a stabilit deja "lista de prețuri" pentru nervozitate. Sumele sunt amețitoare pentru nivelul Superligii:



10.000 de euro net pentru un cartonaș galben primit din cauza atitudinii nesportive (proteste, gesticulări, nu faulturi de joc).



20.000 de euro net dacă jucătorul este eliminat pentru două "galbene" încasate pe fond de proteste, scenariul fiind exact cel al lui Bîrligea.



MM Stoica a avertizat că nu există cale de întoarcere și că este dispus să meargă până la comisiile de specialitate cu orice jucător care refuză să plătească noile sancțiuni.

