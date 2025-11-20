Gestul superb făcut de jucătorul de la FCSB: „Sunt foarte fericiți”

FCSB se află într-o situație complicată în acest moment al sezonului, iar roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga, la 15 puncte de liderul Rapid.
Cu toate acestea, campioana României se va bucura de revenirea unui jucător de bază din apărare.
Dawa ține cont de fanii săi și le oferă cadouri: „Sunt foarte fericiți”
Este vorba despre Joyskim Dawa, care va reveni în următoarea perioadă după o accidentare complicată a nivelul ligamentelor încrucișate suferită în luna martie, când a evoluat pentru naționala Camerunului.
Fundașul lui FCSB a vorbit despre jucătorul lui preferat de când era copil și a dezvăluit faptul că aduce tricouri pentru membrii fan clubului său.
„Când eram copil aveam un tricou al Barcelonei cu Henry pe spate și mi-l puneam în fiecare zi. Era portocaliu, din anul în care Henry a semnat cu Barcelona. Tata mi-a cumpărat acel tricou și eram foarte fericit, iar în fiecare zi îmi puneam tricoul acela.
Iau tricouri de aici și le duc lor (n.r. celor de la fan clubul lui Dawa) și sunt foarte fericiți. Le duc pentru că mă susțin și e important să aibă ceva de la mine. În Africa e important să le oferi ceva celor care te susțin pentru a le arăta respect și când primesc lucruri de acest fel sunt foarte fericiți.”, a spus Joyskim Dawa.
Joyskim Dawa are 133 de partide jucate în tricoul lui FCSB și a reușit 12 goluri și două pase decisive.
3 milioane de euro este cota fundașului camerunez conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.