Gestul superb făcut de jucătorul de la FCSB: „Sunt foarte fericiți”

FCSB se află într-o situație complicată în acest moment al sezonului, iar roș-albaștrii se află pe locul nouă în Superliga, la 15 puncte de liderul Rapid.

Cu toate acestea, campioana României se va bucura de revenirea unui jucător de bază din apărare.



Dawa ține cont de fanii săi și le oferă cadouri: „Sunt foarte fericiți”



Este vorba despre Joyskim Dawa, care va reveni în următoarea perioadă după o accidentare complicată a nivelul ligamentelor încrucișate suferită în luna martie, când a evoluat pentru naționala Camerunului.

Fundașul lui FCSB a vorbit despre jucătorul lui preferat de când era copil și a dezvăluit faptul că aduce tricouri pentru membrii fan clubului său.

