El il poate face pe Becali sa scoata BANI din portofel! Declaratia fotbalistului pe care il vrea la FCSB cu care il va CUCERI TOTAL: "Tin Biblia cu mine in masina!"

Gigi Becali a anuntat in repetate randuri ca refuza sa mai faca transferuri pe care sa dea bani la FCSB, insa s-ar putea razgandi.

Patronul ros-albastrilor a declarat saptamana trecuta ca il intereseaza Alexandru Albu, jucatorul Chiajnei imprumutat la Clinceni. Cu toate astea, Gigi Becali s-a lovit de obstacolul pretului. Ilfovenii cer 300 000 de euro pentru fundas, iar finantatorul a oferit doar 50 000 de euro, la insistentele lui MM Stoica.

Cu toate astea, ultimele declaratii ale lui Albu l-ar putea face pe Becali sa se razgandeasca.

"Cu mine nu e nicio problema sa se inteleaga. Trebuie sa se inteleaga cu clubul. Stau cu putine emotii. Astept cu nerabdare, sper sa se rezolve.

Aproape la fiecare meci am Biblia cu mine in ghiozdan. O tin si in masina cand conduc", a spus Albu pentru Antena Sport.