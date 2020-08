Continua razboiul lui Gigi Becali cu FRF: "Am pierdut la TAS, mergem in civil! Nu ai cum sa faci asta!" Patronul FCSB-ului, gata de lupta in doua procese

Gigi Becali continua lupta cu FRF dupa ce a pierdut procesul la TAS.

Patronul FCSB-ului a pierdut procesul de la TAS, in care contesta decizia Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal de a obliga cluburile din Liga 1 sa isi faca echipa de fotbal feminin.

Gigi Becali si-a cumparat deja o echipa de fotbal feminin, insa nu vrea sa se dea batut. A gasit o noua cale de atac impotriva deciziei FRF si e gata sa iasa la atac:

"Am pierdut la TAS cu fotbalul feminin, acum mergem mai departe in civil. Ca se poate in Tribunalul din Romania.

Functionam in Romania ca si societati comerciale, dupa legile societatii. Nu ai cum sa ma obligi sa fac fotbal feminin, nu ai cum. E societate comerciala si sunt banii mei.

Noi, dupa hotararea data, deja avem echipa de fotbal feminin. Am dat 5000 de euro si am luat echipa. Dar eu nu lupt pentru 5000 de euro, eu lupt pentru principii", a declarat patronul FCSB-ului la Digi Sport.

Gigi Becali: "Mergem si la TAS"

Finantatorul ros-albastrilor e gata sa se implice intr-un nou proces. Suparat ca s-a inghetat clasamentul din Liga 1 fara ca echipa sa joace toate meciurile, Gigi Becali anunta ca va merge din nou la TAS. FCSB a terminat pe locul 5 in playoff-ul Ligii 1, dupa ce meciul cu Astra nu s-a mai disputat. Cu o victorie impotriva echipei din Giurgiu, FCSB ar fi putut sa termine chiar si pe locul 3 in playoff, lucru care le-ar fi adus inca 300.000 de euro in conturi:

"Am spus eu vreodata ca fac ceva si nu am facut? Ce am spus, am facut. Mergem la TAS (n. r. pentru meciul cu Astra), daca nu merge, mergem la Tribunal. Daca avem dreptate, sa fim indreptati", a mai spus Gigi Becali.