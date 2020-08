SUPER-LOVITURA pe care Becali o poate da pe piata transferurilor! Oferta URIASA pentru Coman din Premier League

Starul lui Gigi Becali de la FCSB este in vizorul lui Crystal Palace din Premier League, dupa cum anunta presa din Anglia. Transferul lui Coman se poate face doar daca starul lui Crystal Palace, Wilfried Zaha pleaca de la club in vara.

Cotat drept cel mai valoros jucator din Liga 1, Coman poate fi cumparat de Palace pe suma pe care si-o doreste Gigi Becali. Conform englezilor, prima oferta pregatita de clubul care a incheiat sezonul pe locul 14 s-ar ridica la 12 milioane de lire.

Crystal Palace expected to pursue £12m Florinel Coman if Wilfried Zaha leaves the club. pic.twitter.com/wOAu8jIAZi