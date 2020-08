"O sa avem emotii doar in PLAYOFF!" Gigi Becali isi avertizeaza jucatorii: nu concepe niciun PAS GRESIT in tururile preliminare: "Ne lasam de fotbal, nu dam banii cadou"

FCSB se va intalni cu FC Shirak in primul tur preliminar din drumul catre grupele Europa League.

Gigi Becali a privit fara emotii tragerile din primul tur preliminar pentru Europa League. Patronul FCSB-ului se asteapta ca echipa sa defileze pana in playoff, unde nu va mai fi cap de serie.

Grupele Europa League sunt principalul obiectiv al FCSB-ului, pentru a micsora pierderile financiare pe care clubul le-a suferit in ultimii ani:

"Tragerile nu aveau nicio importanta. Turul 1 nu are niciun fel de importanta, turul 2 sa vedem. Daca avem emotii in meciul asta...sa ne retragem. Pai pentru ce mai facem fotbal atunci?

O sa avem emotii zic eu in playoff.

Am sarit doua tururi pentru ca noi suntem cap de serie pana in playoff si deaia am sarit, pentru ca o sa avem niste trageri bune, ca avem coeficient. Daca nu jucam pentru grupe...ne luptam un an de zile pentru asta. Daca nu ajungem in grupe pentru ce sa mai facem fotbal? Sa dam banii cadou?

Singurul meu tel este sa jucam in Europa si daca nu mai aveam sanse la campionat nu mai aveam nicio problema. Cu CFR am pus copiii sa joace, nu ma mai interesa. Dupa ce ne-am califcat in Europa... Pe mine ma intereseaza banii", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.