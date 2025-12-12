Genoa - Inter Milano, duel contând pentru etapa a 15-a din Serie A, este programat să se desfășoare duminică, pe 14 decembrie, de la ora 19:00.

Daniele De Rossi, elogiu pentru Cristian Chivu

Meciul va fi unul special pentru Cristian Chivu din mai multe motive. Pe lângă faptul că va înfrunta echipa lui Dan Șucu la care este legitimat Nicolae Stanciu, Chivu se va întâlni cu un fost coechipier: antrenorul „grifonilor”, Daniele De Rossi.

Chivu a fost legitimat la AS Roma între anii 2003-2007. De Rossi, o legendă în capitala Italiei, a îmbrăcat același tricou între 2001 și 2019. Tehnicianul celor de la Genoa a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului căpitan al naționalei României.

Daniele De Rossi: „E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian”

„Eram foarte tineri când am jucat împreună. Pe teren, Chivu a avut mereu ceva de spus, atât tactic, cât și emoțional. E un om foarte inteligent.

Succesul pe care îl are acum mă bucură, dar evident că nu m-ar bucura și duminică. Merită tot succesul pe care îl are și feedback-ul pozitiv pe care îl primește. E un avantaj să ai un antrenor precum Cristian", a declarat Daniele De Rossi, înaintea duelului direct, la o conferință de presă.